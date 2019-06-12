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“Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti” okuyucusuyla buluştu

Din ve felsefe ilişkisini konu alan, Mübahat Türker Küyel’in okuyucuları tarafından merakla beklenen son eseri Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Din ve felsefe ilişkisini konu alan, Mübahat Türker Küyel'in okuyucuları tarafından merakla beklenen son eseri Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.


Eserde, İmam Gazâlî ve İbn-i Rüşd arasında cereyan eden fikir mücadelesi Tehâfütler vasıtasıyla ortaya konuluyor. Hocazâde'nin bu meseleleri ele alışı da karşılaştırmalı olarak Tehâfütlerin orijinal metinlerine dayanılarak değerlendiriliyor.


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından okura sunulan 493 sayfalık eser, Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor.


Kitapseverler, https://emagaza-akm.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.

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