Uçak ambulansla Mardin'den Ankara'ya sevk edilen Jiyan bebeğin durumu iyi

Beyin kanaması ve nöbet geçirdiği için Mardin'den Ankara'ya uçak ambulansla sevk edilen 50 günlük Jiyan bebeğin babası İsmail Akın, bebeğin durumunun iyi olduğunu ve tedaviyi yürüten doktorların özenle ilgilendiğini ifade etti.

Mardin'de 50 gün önce dünyaya gelen Jiyan bebek, geçirdiği beyin kanaması ve nöbet sonrası yoğun bakıma alındı. Doktorlarca yapılan tetkikler sonucu hemofili (kanama bozukluğu) teşhisi konulan Jiyan bebek, tedavi gördüğü Mardin Araştırma Hastanesinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesine uçak ambulansla sevk edildi.

Jiyan bebeğin Ankara'ya sevk ediliş sürecini ve son sağlık durumunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan baba İsmail Akın, Mardin Araştırma Hastanesine götürmeden önce akşam saat 21.00 sıralarında Jiyan bebeğin birden ağlamaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hiç normal değildi. Çocuğum belki korkmuştur, acıkmıştır diye düşündük ama o gece susmadı. Titremeye başlayınca belki soğuktur diye düşündük. Eşimin annesi ‘bebeğimiz nöbet geçiriyor' dedi. Mardin Devlet Hastanesine götürünce orada beyin kanaması geçirdiğini anladık. Oradaki doktorlar bize çok yardımcı oldu, Allah razı olsun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bize çok yardımcı oldu, Allah ondan da razı olsun. Sonra uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirdiler. Şu anda da durumu çok iyi, doktorlar çocuğuma çok iyi bakıyorlar."

"Çocuğumu gördüm, durumu da çok iyiydi, Allah'a şükürler olsun"

Akın, Ankara'ya sevk edildikten sonra çocuğunu ilk gördüğü anda çok güzel duygulara kapıldığını belirterek, "Çocuğumu gördüm ve mutlu oldum. Doktorlar da bize çok yardımcı oluyor. Bebeğimizi de bize gösterdiler ve gereken ne varsa bize söylediler. Çocuğumu gördüm, durumu da çok iyiydi. Çok mutluyum, Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"Jiyan bebek uçak ambulansla Ankara'ya getirildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Jiyan bebek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" notunu düşmüştü.

Öte yandan, Jiyan bebeğin de Ankara'ya getirilmesini sağlayan uçak ambulans, Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katıldı ve o günden beri ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.