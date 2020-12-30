Uçak kazalarında hayatını kaybeden pilotlar için aşevinde yemek dağıtıldı

Ankara Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde düzenlenen programda 29 Aralık 1994'te Van'da ve 8 Ocak 2003'te Diyarbakır'da yaşamını yitiren pilotlar için dağıtılan yemekten 300'e yakın ihtiyaç sahibi vatandaş faydalandı. Aşevine gelemeyen engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine ise ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilcisi Duhan Sümer eşliğinde THY ekiplerince yemek götürüldü. ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği ve THY çalışanları yemek dağıtımından önce yaptıkları açıklamada, yemeğin kazalarda hayatlarını yitiren pilot Adem Ungun, Yavuz Alıcı, Alaattin Yunak, İsmail Altuğ Ulusu ve kabin ekibi Sevtap Gürler, Aynur Savcı, Yeter Türk, Devlet Haliloğulları, Şenol Yavuz ve Deniz Karasu için verildiğini belirtti.

Aşevinin dağıttığı yemekten faydalanan ihtiyaç sahibi bir vatandaş, yemeklerin güzel olduğunu, hayatını yitiren pilotlara Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde yaklaşık 300 kişiye yemek dağıtıldığını vurgulayan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilcisi Duhan Sümer, ”Bugün ANDA Kardeşe Vefa Derneği Sivil Havacılar Temsilciliği olarak 29 Aralık 1994'te Van ve 8 Ocak 2003'te Diyarbakır kazalarında vefat etmiş meslektaşlarımızı anmak için bir araya geldik. THY kokpit ve pilot ekibi arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık aşevimizde 300 kişilik yemek dağıtıldı. Yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip yemekler verdik” şeklinde konuştu.