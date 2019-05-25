“Uçan süpürge” Çağdaş Sanatlar Merkezinde

Ankara'da sanatın başkenti olan Çankaya Belediyesi, '22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi, 30 Mayıs'a kadar festival kapsamında düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlıyor.

Ankara'da sanatın başkenti konumunda olan Çankaya, '22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, festivalin kapanış tarihi olan 30 Mayıs'a kadar festival kapsamında düzenlenen birçok etkinlikte sanatseverleri ağırlıyor.

23 Mayıs'ta, Devlet Opera ve Bale Salonu'nda Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar'ın sunuculuğunu yaptığı gece ile kapılarını açan festivalde, bu yılın Onur Ödüllerinin sahipleri usta sanatçılar Ayla Algan ile Sumru Yavrucuk oldu. Meltem Cumbul ve Pelin Esmer'in Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü aldığı festivalde Tema Ödülü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'na, Genç Cadı Ödülü ise Gözde Çığacı'ya verildi.

Festivalin adresi ÇSM

Açılış gecesinin ardından başlayan festival kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinden kadın yönetmenlerin çektikleri bin 721 film arasından değerlendirilen 141 filmlik bir seçki sanatseverlerle buluşacak. Festivalde filmlerin yanı sıra atölye ve panellerde yer alacak.

30 Mayıs'a kadar devam edecek festival kapsamında, atölye ve paneller Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde, film gösterimi sonrası oturumları ise Büyülü Fener Kızılay Sinemasında yapılacak. Festivalin ayrıntılı programına www.ucansupurge.org.tr adresinden ulaşılabilir.