Ücretsiz sünnet başvuruları devam ediyor

Sünnet olmak isteyen miniklere Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet kıyafeti de hediye ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin maddi imkanı olmayan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği ücretsiz sünnet hizmeti başvuruları devam ediyor. Bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan ücretsiz sünnet' etkinliği ile çocuklar anlaşma yapılan özel hastanede ücretsiz olarak sünnet ediyor. Sünnet olacak miniklere Büyükşehir Belediyesi, sünnet kıyafeti de hediye ediyor.

2020 yılı sünnet programı kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 5-12 yaş arası çocukların başvurularını almaya devam ediyor. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler için Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi A Blok Sosyal Hizmetler Bankosu müracaatları alırken, velilerin ve çocukların kimlik fotokopileri, fakirlik ilmühaberi ile başvuru yapılabiliyor. Ayrıca aileler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ait “(0312) 507 15 61-62 ya da (0312) 507 23 17” numaralı telefonları arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek.

Bugüne kadar binlerce çocuğu sünnet ettiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini ücretsiz dağıtıyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ve günde 20 miniğin servislerle evlerinden alan Büyükşehir, çocukları ücretsiz olarak özel hastanede sünnet ettiriyor.