Üçüncü kitabı “Her Gün Bir Mucize”yi çıkaran ünlü yazar Sevgi Keleş, imza gününde okurlarıyla buluştu

Keleş, raflarda yerini alan son kitabıyla beraber üç kitabını, düzenlediği “Sevgi Keleş İmza Günü”nde okurları için imzaladı.

Kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanı, ünlü yazar Sevgi Keleş, bilgi ve birikimini aktardığı ilk iki kitabı olan “Sevgi Ötesi Enerji” ve “Sarkaç Dengede ve Akışta Kalmanın Sırrı” kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Yazar Keleş'in bir yıl süren çabayla yazdığı üçüncü ve son kitabı olma özelliği taşıyan “Her Gün Bir Mucize” raflarda yerini aldı. Korona virüs pandemisi nedeniyle okurlarıyla buluşamayan yazar Sevgi Keleş, 21 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da bir AVM'de düzenlediği imza günüyle pek çok okuru, danışanı ve kursiyerleriyle bir araya geldi. Okurları için kitaplarını imzalayan Keleş, imza gününün hem çok güzel hem de çok özel olduğunu belirtti.

“Yeni bebeğimiz Her Gün Bir Mucize ile devam ediyoruz”

Üçüncü kitabı olan ‘Her Gün Bir Mucize'nin kişisel gelişim üzerine çıktığını açıklayan yazar Sevgi Keleş, imza gününe katılım sağlayanlara teşekkür etti. Keleş, yazdığı üç kitabını anlattığı konuşmasında, “İlk kitabımız ‘Sevgi Ötesi Enerji'ydi. Tamamen kişisel gelişimi desteklemek amaçlı küçük egzersizlerle kişi daha pozitif hisseder, kendi içindeki daha iyi versiyonu nasıl ortaya çıkarabilir bunun üzerine aktarımlar yapmıştık. Çok sevilmişti ve daha sonraki kitaplar için de temeli oluşturdu. Bu konuda bize ‘Sarkaç Dengede ve Akışta Kalmanın Sırrı'na yol gösteren kitap diyebiliriz. Sarkaç Dengede ve Akışta Kalmanın Sırrı, ikinci kitap olarak bizim için bir seminer konusu aslında. Doğal taşın kullanım şekilleri, yaşamımıza katkı sağlayacak alandaki bir başka bakış açısını yakalayabilmek için destek sağladı. Sarkaç ile ilgili seminerler verdik. Şimdi o da çiçeği burnunda üçüncü baskısına geçti. Sonrasında ‘Her Gün Bir Mucize' ile yeni bebeğimizle devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Keleş, bunun ilk imza günü niteliği taşıdığını, bir yazar için en gurur verici anlardan biri olduğunu söyleyerek, “İlk imza günüm. İnanılmaz keyifli. Güzel enerjilerle karşılaştım, çok güzel katılımlar oldu. Kursiyerlerimiz, danışanlarımız ve ilk defa tanıştıklarımızla bir aradaydık. Bir yazar için en gurur verici anlardan biri. Son yazdığım kitabın beğenileceğini düşünüyordum. Zaten daha çok talep üzerine oluşturulmuş gibi oldu. En çok bana sorulan soruları derlemiştik” dedi.

“Herkes hikayesinde kendisine ihtiyaç olanı benden görüp alacak”

İnsanların içindeki versiyonun dışarıya nasıl yansıdığıyla ilgilendiğini aktaran yazar Sevgi Keleş, insanların hikayelerinde ihtiyaç duyduğunu kendisinden görüp alacağının altını çizdi. Keleş, “Ben insanları içindeki versiyonun dışarıya nasıl yansıdığıyla ilgileniyorum. Kişide içsel motivasyon varsa zaten dışarıya yansıyabileceğinden yanayım. Benim konuya yaklaşımım daha çok bilinç, farkındalık ve kişinin kendini geliştirmek için çıktığı yolculukta eşlik etmektir. Herkes hikayesinde kendisine ihtiyaç olanı benden görüp alacak” diye konuştu.

Kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanı, yazar Sevgi Keleş, okuyucularının talebi olduğu sürece imza günlerine devam edeceğini açıkladı. Keleş, “Planlanmayı bekleyen, bizlerin de organize olmayı düşündüğümüz imza günlerimiz olacak. Okuyucular talep ettiği sürece buluşacağız. Yazmaya devam edeceğim çünkü okumaya devam ediliyor. Okudukça yazacağız, yazdıkça okunacak. Bir kişinin hayatına pozitif yönde katkı olduysam ben amacıma ulaşmışımdır” dedi.

“Kendisi mükemmel bir eş, anne ve iş kadını”

Yazar Sevgi Keleş'i ilk imza gününde yalnız bırakmayan eşi Tolga Keleş, çok heyecanlı olduğunu, eşiyle gurur duyduğunu belirterek, “Eşimin yeni kitabını tebrik ediyorum, gurur duyuyorum kendisiyle. Zaten kendisi mükemmel bir eş, anne ve iş kadını olduğu gibi kendi alanında da uzman eğitmenliği var. Bu üçüncü kitabı. Üçüncü kitabını yazması yaklaşık bir yıl sürdü. Çok emek verdi. Ben çok heyecanlıyım. Gurur duyuyorum eşimle. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Kişisel gelişim adı altında birçok eğitim var ve bana çok şey kattı”

İmza gününe katılım sağlayanlardan Emine Demirhan, yazar Sevgi Keleş'in kendisine çok şey kattığını anlattığı konuşmasında, “Benim için çok kıymetli. Aslında birazcık vakti olan herkesin özellikle bu kitaplardan edinip okumasını isterim çünkü eminim onlara da çok şey katacaktır. Sevgi Keleş'in üç kitabını da bugün yanımda getirdim aslında. Son kitabını burada edindim. İlk kitabı ‘Sevgi Ötesi Enerji'. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir kitap ve herkesin anlayabileceği düzeyde. Bu zaten muhteşem bir başucu kitabı. Ben arkadaşlarıma alıp hediye gönderiyorum” cümlelerine yer verdi.

“Kendisinden bugün burada olacağını öğrendim ve koşa koşa geldim”

Bir diğer “Sevgi Keleş İmza Günü” katılımcılarından Nermin Özgür ise bugünü hep beklediğini, yazar Keleş'e üç kitabı imzalattığını vurgulayarak, “Gerçekten çok mutluyum. Bugünü hep bekliyordum. Kendisinden bugün burada olacağını öğrendim ve koşa koşa geldim. Benim için çok mutluluk verici bir şey Sevgi Keleş in elinden imzalı kitabını almak. Çok merak ediyordum. Ara sıra rastlıyordum programlarına. Bu merakımdan dolayı hocamın peşine düştüm. Üç kitabını imzalattırdım kendisine” diye konuştu.

“Hayatıma kattığı mucizeleri burada anlatmakla bitiremem”

Kişisel gelişim, evlilik ve ilişki danışmanı, yazar Sevgi Keleş'in kendisine birçok şey kattığını söyleyen Gürcü Sağır, Keleş'in kendisinin alanında uzman olduğunu kaydetti. Sağır, yazar Keleş'e başarılar dileyerek şunları anlattı:

“Gerçekten ben de onun kadar heyecanlıyım çünkü kendisini çok seviyorum. O benim canım ciğerim, her şeyim. Hayatıma kattığı mucizeleri burada anlatmakla bitiremem. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün sadece son kitabı ‘Her Gün Bir Mucize'yi imzalattım. Daha önceki aldığım kitapları öncesinde imzalatmıştım zaten. İnşallah bu akşam okumaya başlayacağım. İnanılmaz pozitif bir insan ben onu çok seviyorum.”