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Uğur Bayarslan: “Ne yazık ki duran toplardan golü yedik”

Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından konuşan Erzurumspor Teknik Direktörü Uğur Bayarslan, “Ne yazık ki duran toplardan golü yedik.

Bundan sonraki önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız” dedi.


Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Erzurumspor'da, maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Uğur Bayarslan, "Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Karşımızda lige iyi başlayan bir Keçiörengücü var. Eğer alanı boş bırakırsanız sıkıntı oluşturan hücum oyuncuları var. Ne yazık ki duran toplardan golü yedik. Bundan sonraki önümüzdeki Denizlispor maçına odaklanacağız. Ligin bundan sonra daha zor geçeceği kanısındayım. Çünkü takımlar gitgide forma giriyorlar. Biz önümüze bakacağız, bu maçı unutacağız. Hatalarımızdan ders alacağız" dedi.

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