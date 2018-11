Uğur Mumcu Mahallesi Sağlık Merkezi açıldı

İlçe sakinlerinin temiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Ömür Gülünay Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.

Kısa sürede yapımı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan sağlık merkezinin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“10 yıldır her yurttaşa eşit hizmet götürüyoruz”

Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, “Belediyecilik siyaset yapma makamı değildir, belediye başkanı kenti kucaklayan insandır. Hiç kimsenin mezhebine, ırkına bakmadan, kendisine oy verip vermediğini düşünmeden her vatandaşa eşit hizmet eden insanların bulunması gereken bir makamdır. Göreve geldiğimiz günden beri kimseyi ötekileştirmedim. Her mahalleye, her yurttaşa eşit hizmet götürmeye çalıştım. Yenimahalle'nin kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirerek yine ilçe sakinlerine hizmet olarak kullandık. Sağlık ocağı yapmak bizim görevimiz olmamasına rağmen belediyeye ait olan bu alana yeni sağlık merkezimizi konumlandırdık. Söz konusu olan vatandaşa hizmet ise devletin kurumları birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalıdır. Bugün Uğur Mumcu mahallemizde açılışını yaptığımız Şehit Ömer Gülünay Aile Sağlık Merkezinin mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatan toprağını savunmak için hayatını veren şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

Muhtar Cennet Mumcu'dan Yaşar'a teşekkür

Uğur Mumcu Mahallesi'nin eski ve köklü bir mahalle olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Cennet Mumcu “Eski sağlık ocağının bulunduğu bina satılması sonucunda mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için konuyu başkanımıza ilettik ve kendisi belediyeye ait olan bu alana en kısa sürede yeni sağlık merkezimizi inşa etti. Kendisine mahallemize yaptığı katkılardan ve verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Temiz ve güvenli sağlık hizmeti verilecek

Uğur Mumcu Kır Bahçesi içerisinde hazırlanan alana yapılan Sağlık Merkezi, 200 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edildi. 3 adet poliklinik muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek- çocuk izlem odası, gebe izlem odası, engelliler için tuvalet ve depo alanlarından oluşan merkezde, mahalle sakinlerinin temiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hiçbir ayrıntı atlanmadı.