Uğur Mumcu ölümünün 26. yılında anılıyor

Ankara'da 24 Ocak 1993'de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anılıyor.

Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu için hayatını kaybettiği evinin önünde düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Mumcu'nun aracının infilak ettiği yerde bulunan anıta karanfil bıraktıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.