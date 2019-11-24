İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uğur Tütüneker: “Aldığımız 3 puan için mutluyuz”

TFF 1.

Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Aldığımız 3 puan için mutluyuz” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.