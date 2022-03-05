Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: “Müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün ve haklarımızın kısıtlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

Rusya'nın ülkelerine yaptıklarını askeri müdahalenin son bulması gerektiğini söyleyen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Biz barış istiyoruz. Müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün ve haklarımızın kısıtlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünce Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalı ve Türk vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahaleyi protesto etti. Ellerindeki bayraklarla ve pankartlarla savaş karşıtı sloganlar atan vatandaşlar savaşın bir an önce bitmesi için hep birlikte çağrıda bulundu. Yurttaşlarına destek vermek için meydanda bulunan Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Batı'nın yaşanılanları görmezden geldiğini belirterek, “Öldürülen kadın ve çocuk sayısı artık onlarca sayılarla ifade ediliyor. Öldürülen sivil halkın sayısı ise yüzlerce sayılar ile ifade ediliyor. Düşman da kayıplar vermeye devam ediyor, topraklarımızdan gidene kadar da vermeye devam edecek. Biz barış istiyoruz. Müzakereye açığız ama özgürlüğümüzün ve haklarımızın kısıtlanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Rusya tüm dünyadan ‘savaşa hayır' cevabını aldı. Batı açık şekilde Rusya ile karşı karşıya gelmeye korkuyor ama tüm dünya şu anda Ukrayna'da neler olduğunu ve Putin'in hangi suçları işlediğini görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Rusya bütün Ukrayna'yı yerle bir etse bile bu savaşı kaybetti”

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Ukrayna'nın esas kazanan olduğunu ifade ederek, “Burada bağımsız devletlerini korumaya çalışan bir halka destek vermek için bulunuyoruz. Burada özne olan Rusya değil Ukrayna. Ukrayna bir nesne değil, öldürülen çocuklar, insanlar, bombalanan binalar, şehirler, okullar Ukrayna'nın. Ukrayna bu savaşı vicdanlarda, dünya kamuoyunda kazandı. Mesele, bundan sonra bu savaşın ne kadar süreceği, ne kadar kanlı olacağı, ne kadar insan öleceği meselesidir. Rusya bütün Ukrayna'yı yerle bir etse bile bu savaşı kaybetti. Rusya ve Putin kaybedecek” dedi.

“Bu saldırı ile Putin'in hedefinde sadece Ukrayna değil, Sovyetler Birliği'nden ayrılan bütün ülkeler bulunuyor”

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanı Tuncer Kalkay ise Rusya'nın cezalandırılması gerektiğini dile getirerek şunları dedi:

“Bundan 8 yıl önce Kırım'ın işgali ile başlayan süreç, bugün bütün Ukrayna'nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut alıyor. Rusya, tarihinde pek çok kez yaptığı gibi bugün bir kez daha uluslararası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına alıyor. Bu saldırı ile Putin'in hedefinde sadece Ukrayna değil, Sovyetler Birliği'nden ayrılan bütün ülkeler bulunuyor. Bugüne kadar devam eden Rusya'nın işgallerine ve saldırgan politikalarına karşı dünya kamuoyunca yeterince verilmeyen tepki de Rusya'nın pervasız cesaretini daha da arttırıyor. Bütün dünya devletlerini ve insanlığı Rusya'nın hukuk ve diploması kurallarını bir kez daha çiğneyerek başlattığı bu hayasız saldırıya karşı en etkili yöntemlerle mücadele etmeye ve Rusya'yı en kısa sürede cezalandırmaya davet ediyoruz.”