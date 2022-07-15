İhlas Haber Ajansı

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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, 15 Temmuz 2016'da bir vatandaşın hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016’da bir vatandaşın kendisine hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016'da bir vatandaşın kendisine hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı.


Büyükelçi Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "Bugüne kadar sakladığım bu bayrağı özgürlüğün sembolü olarak 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da bana bir Türk vatandaşı hediye etti. Bu tarihi olayı yaşadığım için, o gün tüm cesaretini ve özgür iradesini ortaya koyan dost Türkiye halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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