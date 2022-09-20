Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Büyükelçi Bodnar, Ukrayna-Rusya savaşının etkilerine rağmen ekonomi cephesinde faaliyetlerin devam ettiğine vurgu yaptı. Türkiye-Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nu Ankara'da düzenlemeyi öneren Bodnar, bölgeler bazında çalışmalar yaptıklarını ve Ankara'da da, ATO ile forum düzenlemek istediklerini belirterek, “Ukrayna'nın yeniden inşasına ihtiyaç var. İnşaattan insani yardıma kadar iş birliği teklif ediyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirterek, “Ukrayna'nın yeniden imar ve onarımı ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapma gayretinde olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna'nın onarımıyla ilgili bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Büyükelçi Bodnar, “Bu anlaşma Türk şirketleri için imkanlar ortaya koyuyor” diye konuştu. Organize Sanayi Bölgeleri konusunda da Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bildiren Büyükelçi, “Savaşın devam etmesine rağmen bizim işlerimiz de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tahıl koridorunun çalıştığını hatırlatan Bodnar, savaş nedeniyle sekteye uğrayan Ukrayna-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini söyledi. Savaş sırasında Türkiye'nin desteğini hissettiklerini belirten Büyükelçi, “Türkiye'den Türk Kızılay'ı ve başka kurumlar tarafından 120 tır insani yardım gönderildi, bu çok büyük rakam” diye konuştu.

“İş forumu yaparak sektörleri bir araya getirebiliriz”

ATO Başkanı Baran ise büyükelçi tarafından gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasında ticari ilişkilerin savaştan önce geldiği aşamaya değinerek, 7 milyar dolar düzeyinde bir dış ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı. Baran, “Bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi. Türkiye'nin insani yardım konularında Ukrayna'nın yanında yer aldığını kaydeden Baran, gıda arz güvenliğini sağlamak için tahıl koridoru oluşturulması konusunda görev alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmaların diplomatik yolla sona ermesi için de rol üstlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, Erdoğan ve Zelenski'nin huzurunda Ukrayna'nın yeniden inşasına ilişkin anlaşma imzalandığını belirterek, “Ukrayna'nın yeniden imar ve onarımı ile ilgili Türkiye üzerine düşeni yapma gayretinde olacaktır” dedi.

Baran, Büyükelçi Bodnar'ın bölgesel işbirliği forumu önerisine de sıcak baktıklarını belirterek, “İş forumu yaparak, sektörleri bir araya getirebilir, işbirliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi ele alabiliriz” diye konuştu.

Savaş öncesinde Türkiye'den 6 Ukrayna şehrine uçuş olduğunu kaydeden Baran, ilerleyen dönemde Ankara-Ukrayna arasındaki direkt uçuş sayısının artması yönünde çalışma yapacaklarını ifade etti. Büyükelçi Bodnar da Ukrayna'dan Türkiye'ye uçuş sayısını 12'ye çıkartmayı planladıklarını belirterek bunlar arasında Ankara'ya direkt uçuş olabileceğini bildirdi.

Ziyarette Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Dünya Savunma Sanayi'nin en büyük 100 şirketinin arasında yer alan üç şirketin merkezinin Ankara olduğunu kaydetti. Baran, Başkent'in ticaret ve sanayinin yanı sıra sağlık turizmi başta olmak üzere turizm alanında da gelişme kaydettiğini belirtti.