Ukrayna ve Rusya arasında 'kavuşma koridoru' için Türkiye'de kritik görüşme

Ukrayna ve Rusya arasında 'kavuşma koridoru' oluşturulması için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanlarının katılımıyla Ankara'da üçlü görüşme yapıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konferansında, tahıl koridorunun ardından savaş nedeniyle ayrı düşen Ukraynalı ve Rusyalıların ailelerine kavuşması için oluşturulması düşünülen ‘kavuşma koridoru' ele alındı. Türkiye Ombudsmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets arasında gerçekleşen üçlü görüşme bir saate yakın sürdü. Görüşmeye sonradan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre dahil olarak son durum hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı toplantı sonrası açıklama yapılmazken görüşmelerin gün içinde ve yarın da süreceği öğrenildi.