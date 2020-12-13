Ukrayna'daki Gagauz Kültür Evinin tadilatı TİKA tarafından tamamlandı

Proje ile Gagauz Türklerinin kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplam nüfusu yaklaşık 32 bin olan Ukrayna'daki Gagauz Türkleri, Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odesa vilayetindeki Bolgrad, Reni ve Kiliya illerine bağlı köylerde toplu olarak yaşıyorlar. Reni iline bağlı olan ve 2 bin 427 nüfuslu olan Kotlovina köyünde ise yüzde 89 oranında Gagauz Türkü yaşıyor.

Kotlovina köyündeki Kültür Evi, 1997 yılında meydana gelen yangında yüzde 70 oranında hasar görmüş ve o tarihten bu yana kullanılamamıştı. Uluslararası etkinliklere katılan 70 kişiden oluşan, beş grup halinde çalışmalarını sürdüren Gagauz folklor ekibinin de bulunduğu köydeki Kültür Evinin TİKA tarafından yenilerek faaliyete geçirilmesi ile folklor ekipleri için de ayrıca bir çalışma ortamı sağlandı. Proje çerçevesinde Kültür Evinin elektrik, su, kanalizasyon, havalandırma, yangın alarmı, yangına karşı su sistemi gibi sistemleri yenilenerek, binanın iç tadilatı ve ince işleri, dış cephe ısı yalıtımı yapıldı. Kapı ve pencereleri değiştirilerek çatısı yenilenen Gagauz Kültür Evinin tam kapasite ile hizmete açılması için gereken teknik donanım, mobilya ve müzik aletleri TİKA tarafından temin edildi.