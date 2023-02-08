Ukrayna'dan gelen ilk arama-kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı

Ukrayna'dan deprem bölgesine gönderilen ilk arama kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaşarak çalışmalara başladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisinin yaptığı paylaşımda, “Ukrayna'dan deprem felaketinin sonuçlarının üstesinden gelmek için gönderilen ilk arama kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı ve uluslararası arama ekibine katılmak için arama kurtarma operasyonları alanına gitmeye hazır. Ukrayna Acil Servisi ikinci arama kurtarma ekibinin kara yolu ile ulaşım sağladığı ve varır varmaz çalışmalara başlayacağını bildirdi. Ukrayna ekibi genel olarak 87 personel, 18 ekipman ve 10 arama kurtarma köpeğinden oluşmaktadır. Starlink uydu terminalleri, dronlar, makineler ve diğer gerekli tüm ekipmanlarla donatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.