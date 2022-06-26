Ukraynalı şarkıcı Jamala şarkılarını Ukraynalı çocuklar için söyleyecek

Eurovizyon birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala, savaş mağduru Ukraynalı çocuklar için şarkılarını Antalya'da seslendirecek.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve Childhood Without War (Savaşsız Çocukluk) iş birliği ile Ukraynalı çocuklar için Antalya'da bir konser düzenlenecek. Konserde 2016 Eurovizyon Şarkı Yarışması birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala da şarkılarını Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için söyleyecek.

"Ukrayna'daki savaş yüzünden milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı ülkesini terk etmek zorunda kaldı"

Savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu belirten ünlü şarkıcı Jamala, “Biletix'te biletleri satışa sunulan konser ile amacımız onların hayatına dokunmak, yüzlerine bir gülümseme kondurmak” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Jamala, “Ukrayna'daki savaş yüzünden milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'ye de binlerce kadın ve çocuk geldi. Bu çocuklar arasında yaklaşık 2 bin refakatsiz çocuk da bulunuyor. Bu konserimizle onlara destek olmak ve mutlu etmek istiyoruz. Savaşın en büyük mağduru çocuklardır. Hiçbir çocuk, kayıp bir neslin ferdi olmasın diye çabalıyoruz. Türk halkına Ukraynalılara verdikleri destek için kalpten teşekkür ediyorum” dedi.