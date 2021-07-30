Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "İnşallah en kısa zamanda tüm yangınları söndürme çabası içerisindeyiz"

Topyekün bir seferberlik var. İnşallah en kısa zamanda tüm yangınları söndürme çabası içerisindeyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yetkililerden brifing aldıktan sonra açıklama yaptı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangılarının ardından bölgeye intikal eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını ifade ederek, devletin bütün kurumlarıyla, tüm bakanlıklar olarak bölgede olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, “Maalesef yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Topyekün bir seferberlik var. İnşallah en kısa zamanda tüm yangınları söndürme çabası içerisindeyiz. Bütün ekiplerimiz, elemanlarımız, arkadaşlarımız topyekün mücadele içerisindeler. Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri en kısa zamanda size aktarmak. Tabii sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah bütün çalışma arkadaşlarımıza güç kuvvet versin, biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz” diye konuştu.

“Mobil baz istasyonlarının kapasitesini arttırdık”

Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, yine de mobil baz istasyonlarının her türlü duruma karşı bölgelerde faaliyette olduğunu belirterek, “İnşallah hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, daha önceki tecrübelerimizde olduğu gibi devletimizin gücüyle inşallah en kısa sürede sorunların üstesinden geleceğiz. Bir kez daha bu sıkıntıların üstesinden gelmek için çabalayan tüm arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum” dedi.