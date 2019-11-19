Ulaştırma Bakanı Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İnsanlar engelli doğabilir, sonradan engelli olabilir. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" çerçevesinde gerçekleştirilen "Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi"nin ikinci adımında, 20 özel gereksinimli kişiyi Yüksek Hızlı Tren ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurladı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı katıldı.

Trene binmeden önce 20 gereksinimli kişiye tek tek bere, atkı ve şemsiye hediye eden Turhan, tren içerisinde açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'de yaptıkları ulaşım ve iletişim hizmetleri altyapısının, toplumun tüm kesimleri tarafından faydalanılacak şekilde tesis edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Bakan Turhan, projenin engelli vatandaşların seyahat etme özgürlüğünü tatması açısından anlamlı olduğunu kaydetti.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e gidecek engelli bireylere böyle bir imkan verildiği için mutlu olduklarını anımsatan Bakan Turhan, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin daha sevinç verici olduğunu ve bu programın bir başlangıç olduğunu belirtti.

Engellilerin ulaşımının rahat ve kolay sağlanması için hava, kara ve demir yollarında geliştirdikleri projelerle altyapı iyileştirme çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Amacımız insanımıza hizmet etmek, insanımızın her kesimine hizmet etmek. İnsanlar engelli doğabilir, sonradan engelli olabilir. Hepimiz birer engelli adayıyız aslında. Hayatın karşımıza ne zaman, nasıl bir sürpriz çıkaracağı belli değil. Bu amaçla toplumun her kesiminin, sosyal ve ekonomik yaşantıya katkı sağlaması için yaşamın içinde olması için bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Sizler de bunların uygulanmasıyla ilgili destekler veriyorsunuz. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bireylerin Eskişehir'de programda havaalanını da ziyaret edeceklerini, ata binip, güzel hatıralar bırakacaklarını bildiren Bakan Turhan, çocukların bir daha ki gezisinin uçakla yapılacağının sözünü verdi.