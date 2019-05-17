Ulaştırma Bakanı Turhan, TMB ve İntes'in iftar programına katıldı

Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına, birçok ülkeden büyükelçiler ve temsilciler katıldı. İftar öncesinde tasavvuf müziği dinletisi ve Kur'an tilavetinin ardından konuşan Bakan Turhan, Türkiye'ye birlik, beraberlik ve dirlik dilerken katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti. Türkiye'de ki müteahhitleri kurulduğu 1952 yılından beri çatısı altında buluşturan Türkiye Müteahhitler Birliği'nin, yurtiçindeki inşaat işlerinin yüzde 70'ini, yurtdışında da Türk müteahhitlerin yaptığı işlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Turhan, "TMB, bu yönüyle, 70 yıla yaklaşan dinamik yapısıyla, ülkemiz ekonomisine büyük değer katan en köklü ve önemli sivil toplum örgütlerimizdendir. TMB, dünyanın 123 ülkesinde faaliyet gösteren üyeleriyle, toplamda 9 bin 600 proje üretmiş ve 380 milyar Dolarlık ekonomik büyüklük elde etmiştir. Göğsümüzü kabartan, gurur verici bir tablo bu, emek veren, alın teri akıtan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Aynı gurur verici tablo 1964 yılında kurulan İntes için de geçerlidir. Faaliyetleriyle müteahhitlik sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayan İntes üyeleri, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve dolayısıyla kalkınmasına yardımcı olmaktadırlar" diye konuştu.

“İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemdedir”

Başarıların bir avuç çakıl taşıyla başladığından bahseden Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Biraz kum, biraz çimento ve bir miktar demir maharetli ellerinizle buluştuğunda, onları cesaret, akıl ve teknolojiyle harmanlayarak değerli eserlere dönüştürdünüz. Bu şekilde, özellikle son dönemde, Türkiye'nin çehresini değiştirdiniz, dünyanın dört bir yanına mührünüzü vurdunuz. Binlerce kilometre uzayan yollar, açılan tüneller, demir yolları, yükselen köprüler, havalimanları, limanlar, binalar, hastaneler, okullar, üniversiteler, fabrikalar, sanayi tesisleri, herkes bir şekilde hizmet yapıyor elbette ama siz somut, müşahhas eserlerle her yerde iz bırakıyorsunuz. Bu yüzden sadece bir bina, köprü, yol ya da tünel değil, bu milletin umutlarını yeşertiyor, sofrasını zenginleştiriyor, geleceğini inşa ediyorsunuz."

İnşaat sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, istihdam ve ihracat yönüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu aktaran Bakan Turhan, "Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi 200'e yakın yan sektöre doğrudan ve dolaylı yoldan can veren inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemdedir. Sektörde bugün 215 bin dolayında firma faaliyet yürütüyor ve 2 milyon çalışan bulunuyor.

Son yıllarda hem yapı malzemelerinin hem de müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla, sektörün önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda; hükümet olarak sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdürmekteyiz. Sektörün önündeki engelleri ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, parolamız belli; sınırsız ticaret. Sektördeki kayıt dışılığı azaltacak adımları sektör temsilcilerimizle birlikte atmamızın yanı sıra; Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık. Teminat mektubu ve bankacılık sistemi konularındaki sıkıntıları gidermek için de önemli adımlar atıyoruz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz çünkü masada da sahada hep diyalog halindeyiz ve bu sorunları gidermek için de hep birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

“Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var”

Bakanlık bünyesinde yüzlerce şantiyenin varlığından ve bu şantiyelerle ülkeyi geleceğe hazırladıklarını söyleyen Bakan Turhan, "Yakın tarihin en önemli ulaşım altyapı projelerini sizlerle birlikte hayata geçirdik. Otoyollar, bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar, yüksek hızlı tren hatları, tüneller, köprüler, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete açtık. Dev projelerimizin birçoğunu yap-işlet-devret modeli, kamu-özel ortaklığı ile hayata geçirdik. Bu projelerimizde en önemli çözüm ortağımız sizler oldunuz. Ülkemizde yapacağımız daha çok iş var; ulaştırma ve altyapı yatırımlarından konut yapımına hemen her alanda büyük işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin ekonomik gelişiminde, o ülkenin altyapı yatırımlarının payının büyük olduğunu belirten Bakan Turhan, "Sağlıklı bir ulaşım altyapısına sahip değilseniz, sanayiniz de tarımınız da turizminiz de tökezler, maksimum fayda sağlayamazsınız. O nedenle, ekonomimizi sarsmaya yönelik birtakım saldırılar olsa da biz, doğru bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke. Yeter ki birliğimiz, bütünlüğümüz bozulmasın. Bugüne kadar hangi krizleri alt ettiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Hükümet olarak müteahhitlik sektöründe, kamu, özel sektör iş birliğini her zaman çok önemsedik. Bu işbirliğinden doğan enerji, özellikle zorlu dönemlerinde bizlere güç verdi. Aynı durum bugün için de geçerli. Birileri bizi yolumuzdan döndürmek istese de yüksek maliyetli projeleri, YİD veya dış kredi yöntemiyle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

“Birileri kriz olsun, çarklar dursun, çivi çakılmasın diye el ovuşturuyor, bunun farkındayız”

Türkiye'deki işlerin yanında, her geçen gün artan bilgi birikiminin ve nitelikli yerli iş gücünün, başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde pek çok projeye imza atacağına da inandığını bildiren Bakan Turhan, "Yakın coğrafyamızdaki olumsuzluklar son bulduğunda, sizlere yine büyük görevler düşecektir. Neticede bu alandaki başarıya da kazanca da milletimizin, ülkemizin kazancı - başarısı gözüyle bakıyoruz. Zorluklar sizi yıldırmasın, birileri kriz olsun, çarklar dursun, çivi çakılmasın diye el ovuşturuyor, bunun farkındayız. Arkadaşlar bunlara fırsat vermemek gerekiyor. Hayat hiçbir zaman tekdüze bir çizgi değildir; yolda engeller de çıkabilir, sorunla da karşılaşılabilir" diye konuştu.

Önemli olanın tablonun bütünlüğüne bakmak, iyi niyetli olmak ve eli taşın altına koymak olduğunun altını çizen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Dün, yıllar yılı kazanırken iyiydi de en ufak bir sarsıntıda geriye çekilmek, doğru bir yaklaşım olmaz. Bakınız ödenek sıkıntımız olmasına rağmen sorunları, sıkıntıları geçmişte olduğu gibi şimdi de hep birlikte çözdük. Çünkü sektörün önemine inandığımız kadar sizlere de güveniyoruz. İnşaat sektörü nice tehlikeli suları aşarak bugünlere geldi. Bu büyüklüğe de hükümetlerimiz sayesinde ulaştı, bunu da unutmamak gerekiyor. Hükümet olarak olan biten her şeyin farkındayız ve tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan şüpheniz olmasın. İnşallah son dönemde yaşanan zorlukları da hep birlikte atlatacağız."

Programın sonunda, günün hatırası adına TMB ve İntes tarafından Bakan Turhan'a hediye verildi.