Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 20'li yaşlar challenge'a karşı uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, son zamanlarda vatandaşlar ve siyasiler arasında popülerleşen 20'li yaşlar challenge'a karşı kişisel verilerin sosyal medyada paylaşılırken daha hassas davranılması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan, 20'li yaşlar challange (meydan okuma) gibi akımların kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyaladığını belirterek, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını aktardı. Sayan, yapay zeka teknolojilerinin yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırma sorununa çözüm bulmaya çalıştığını ifade ederek, kişinin şimdiki hali ile eski halinin değişiminde yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki verilerin oluşturulduğunu kaydetti.

“Hassas verilerin tutulduğu sunucular tam bir kara kutu”

Sayan, farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaşılan parmak izi ve yüz taraması gibi verilerin genetik verileri barındırdığına dikkati çekerek, bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğunun, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığının tam bir kara kutu olduğunu aktardı. Bakan Yardımcısı Sayan, şunları kaydetti:

“Kişisel verilerimiz bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız.”