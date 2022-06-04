Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ”5 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 57 milyonu geçti”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mayıs'ta havayolunu tercih edenlerin sayısının yüzde 186,8 artarak 15 milyon 865 bin yolcuya ulaştığını belirterek, Ocak-Mayıs döneminde de 57 milyondan fazla yolcunun havayolunu tercih ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Karaismailoğlu, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda yüzde 91 artarak 73 bin 764'e, dış hatlarda yüzde 136,1 artışla 59 bin 571'e ulaştığını kaydetti. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 101,5 artış göstererek 165 bin 510'a çıktığını duyuran Karaismailoğlu, 2019 yılı Mayıs ayı uçak trafiğinin yüzde 95'ine ulaşıldığına dikkati çekti.

Salgın öncesi döneme son viraj

“Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Mayıs ayında, 2019 yılının aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştı” diyen Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti;

“Toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2022 yılı Mayıs ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'üne ulaştık. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında geçen ay iç hat yolcu trafiği 7 milyon 230 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 604 bin oldu. Transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 865 bin yolcumuza hizmet verdik. Geçen yılın aynı ayına göre; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 134,1, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 253,6 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 186,8 oranında artış gerçekleşti. Toplam yük trafiği de yüzde 49.8 artarak toplamda 338 bin 107 ton oldu. Böylece, Mayıs'ta 2019 yük trafiğini geçmiş olduk.”

Mayıs'ta 5 milyon 679 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti

İstanbul Havalimanı'na geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 518, dış hatlarda 27 bin 60 olmak üzere toplamda 37 bin 578'e ulaştığına vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 531 bin, dış hatlarda 4 milyon 147 bin olmak üzere toplam 5 milyon 679 bin yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

5 Ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 57 milyonu geçti

Ocak-Mayıs döneminde de havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 30.5 artarak 290 bin 907, dış hatlarda yüzde 93,6 artarak 212 bin 247'e çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, toplam uçak trafiğinin yüzde 48.9 atış göstererek 611 bin 166'e çıktığını ifade etti.

Yolcu trafiğindeki hareketliliğin de hız kazandığına işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Türkiye geneli havalimanlarında iç hatlarda 28 milyon 574 bin, dış hatlarda 28 milyon 413 bin oldu. 5 aylık dönemde transit yolcular ile birlikte toplam 57 milyon 115 bin yolcuya hizmet verdik. Geçen yılın aynı dönemine göre; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 54.7, dış hatlarda yüzde 161.4, toplam yolcu trafiğinde yüzde 94.5 artış yaşandı. Havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 277 bin 621 ton, dış hatlarda 1 milyon 110 bin ton olmak üzere toplamda 1 milyon 388 bin tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda 5 aylık dönemde, iç hatlarda 39 bin 407, dış hatlarda 111 bin 921 olmak üzere toplam 151 bin 328 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda 5 milyon 530 bin yolcu iç hatlarda, 16 milyon 15 bin yolcu dış hatlarda seyahat etti. Toplam 21 milyon 545 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti” değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Havalimanı'nda 6 milyondan fazla yolcu seyahat etti

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiği ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında yolcu sayınının iç hatlarda 5 milyon 655 bin, dış hatlarda ise 5 milyon 666 bin olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, uçak trafiğinin ise iç hatlarda 47 bin 358, dış hatlarda 42 bin 319 olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 2 milyon 378 bin, dış hatlarda 857 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 235 bin yolcu seyahat etti. Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 144 bin, dış hatlarda 4 milyon 163 bin olmak üzere, toplam 6 milyon 308 bin olarak gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda toplamda 817 bin 248, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 744 bin 410, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 217 binden fazla yolcu seyahat etti” dedi.

Yolcu hareketliliği önümüzdeki aylarda da artacak

Salgın öncesi dönemdeki yolcu ve uçak hareketliğini yakalamaya çok az kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, covid döneminde ulaştırma sektörünü desteklediklerini anımsattı. Havayolu yatırımlarının da hız kesmediğini aktaran Karaismailoğlu, bu yılın ilk aylarında Tokat Havalimanı'nı ve Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete açtıklarını kaydetti. Yolcu hareketliliğinin önümüzdeki aylarda da artacağını kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yatırımların buna göre planladığını sözlerine ekledi.