Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Sincan'da esnafı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. AK Parti hükümetinin canla başla çalışırken birilerinin sadece laf ürettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz onlara aldırmadan vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşı esnafını gezerek hayırlı işler dileyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ı da makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Karaismailoğlu,

AK Parti hükümetinin 19 yıldır Türkiye'ye birçok proje kazandırdığını ve kazandırmaya da devam ettiğini belirterek, “Bu projeler yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek. Biz bu kadar canla başla çalışırken başkaları bir taraftan da laf üretiyorlar. İş yok ortada, laf çok. Biz onlara aldırmadan vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, “Sayın bakanımızın, sayın milletvekilimizin Sincan ziyaretleri bizi onurlandırdı. Kendilerini Sincan'ımızda görmekten mutluluk duyduk” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik ederken, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve ilçe protokolü ile birlikte ev sahipliği yaptı.