Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan 12 yeni YHT setinin iki tanesi teslim alındı ve devreye alınmasıyla ilgili testler tamamlanmak üzere" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da bir otelde düzenlenen "TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı"na katıldı. Burada bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, son dönemde kurulan en gözde kuruluşların başında geldiğini, yeni olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları olduğunu da söyledi.

Yılda bir defa yapılan istişare toplantılarında, yol haritasının gözden geçirildiğini, diğer taraftan kurum aidiyeti ve çalışma disiplini temelli hareket birliğini sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Bakan Turhan, ulaştırmanın ülke için iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel hayata etki eden stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demir yolunun, ulaştırma şebekesinin ana omurgasını oluşturduğunu bildiren Bakan Turhan, demir yolu sektörünün tarihi hakkında bilgiler vererek, Türkiye'de 154 yıldan bu yana trenlerin kullanıldığını hatırlattı.

2003 yılından sonra yeniden hükümet politikası haline gelen demir yollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmaya başladıklarını aktaran Bakan Turhan, bu sayede bin 213 kilometresi YHT hattı olmak üzere toplamda bin 844 kilometre yeni demiryolu hattı inşa edildiğini bildirdi.

Bakan Turhan, YHT ve Hızlı Tren (HT) ağının yaygınlaştırılmasının, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması ile yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesinin "Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının" hayata geçirilmesiyle öncelik verdikleri temel politikalar arasında yer aldığını kaydetti.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin bin 213'ü YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında yük ve yolcu taşımacılık hizmeti verdiğini vurgulayan Bakan Turhan, Türkiye'de 81 ilden 57'sine ve bu illere bağlı 287 ilçe ile yaklaşık 10 bin köye demir yolu üzerinden ulaşım hizmeti verildiğini bildirdi. Bakan Turhan, yılda ortalama olarak yüksek hızlı trenlerle 23 bin, konvansiyonel trenlerle 48 bin yolcu taşındığını, Marmaray'la günlük ortalama 407 bin, Başkentray'la da 39 bin yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Yüksek Hızlı Trenlerle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Konya- İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda 44 sefer düzenlendiğini söyleyen Bakan Turhan, "Nüfusun yüzde 42'sine yüksek hızlı tren hizmeti veriyoruz. Yapılan en son memnuniyet araştırmasına göre; yolcularımızın yüzde 85'inin genel olarak YHT'lerden ve verilen hizmetlerden memnun olduğunu görüyoruz. Bunu daha yukarılara taşımak gerekiyor" dedi.

"12 adet yeni YHT seti aldık"

Hizmet kalitesini ve sefer sayısını artırmak için 12 adet yeni YHT seti aldıklarını hatırlatan Bakan Turhan, "Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla alınan 12 yeni YHT setinin iki tanesi teslim alındı ve devreye alınmasıyla ilgili testler tamamlanmak üzere, testlerin tamamlanmasının ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve açıldığında Ankara-Sivas arasında birer birer hizmete vereceğiz. Ardından Ankara-İstanbul-Ankara arasında ekspres Yüksek Hızlı Trenler işletmeye başlatacak, böylelikle Ankara-İstanbul arasında seyir süresini 30 dakika kısaltacağız" diye konuştu.

Yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini artırmak için iletişim ve bilişim teknolojisinden daha fazla yararlanmak amacıyla e-bilet, Whatsapp hattı uygulaması gibi önemli çalışmaların hayata geçirdiğini belirten Bakan Turhan, engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti alabilmeleri için çağrı merkezlerinde yapılan yenilikleri ve Turuncu Masa uygulamasını takdir ettiğini kaydetti.

Her gün 170 seferle, yaklaşık 80 bin ton yük taşındığını belirten Bakan Turhan, yük hedef kitlesi içinde 16 büyük liman, organize sanayi bölgeleri, kömür, demir cevheri, krom, bor, manyezit ve mermer gibi maden merkezleri ile ağır sanayi kuruluşlarının olduğunu belirtti. Ayrıca bir önceki yıl 29 milyon tonun üzerinde yük taşıması gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Turhan, taşımaların yüzde 40'ının iltisak hatları üzerinden yapıldığının altını çizdi.

"2023 yılı hedefi 329 milyon yolcu"

Serbestleşme yasası gereği özel sektörün işletmeye başlamasına katkı sağlamak amacıyla kaynakların yüzde 7'sinin bu amaçla kullanıldığını kaydeden Bakan Turhan, "Sektörün önünü açmak için özel sektöre bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotif kiraya verildi. Özel demir yolu yük treni işletmecileri ile demir yolu taşımacılık sektörünün daha hızlı büyümesini amaçlıyoruz" dedi.

2023 yılı hedefinin 239 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük olduğunu belirten Bakan Turhan, bu hedeflerin yakalanacağına inandığını söyledi.

Dünyanın en ileri teknolojileriyle dünyanın en asil milletine hizmet verdiklerini bildiren Bakan Turhan, "En ufak bir hatanın vebalinin ve sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu lütfen unutmayalım. Bu vebal ve sorumluluk bilincini sadece siz yöneticiler değil, 11 bin çalışanın tamamı tüm hücrelerinde hissetmelidir" aktarımında bulundu.

"Lojistik üs olma hedefinde demir yolu ulaştırmanın bel kemiği"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ise demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesiyle tekel olmaktan çıkarılan sektörde TCDD Taşımacılığın “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak 1 Ocak 2017'den itibaren işletmecilik faaliyetlerini sürdürdüğünü aktararak, işletmeciliğin, sadece yurt içiyle sınırlı kalmayıp Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Trans Hazar Uluslararası Demiryolu güzergahıyla da Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar geniş coğrafyaya yayıldığını kaydetti.

Türkiye'nin lojistik bir üs olma noktasında, demir yolu sektörünün ulaştırma alt yapısının bel kemiğini oluşturduğunu bildiren Yazıcı, "2023, 2035, 2053 hedefleri ile Samsun'dan Mersin'e, Antalya'dan Trabzon'a, Erzincan'a, Gaziantep'e kadar birçok akslarda hızlı demiryolu projelerinin hayata geçirilmesiyle sorumluluğumuz artmaktadır" diye konuştu.

2023 yılı yolcu ve yük hedeflerine ulaşabilmek için ivedi olarak 17 elektrikli, 20 dizel lokomotif, 800 yük vagonu, 200 platform vagon ile 40 yataklı yolcu vagonu temin edilmesi gerektiğini dile getiren Yazıcı, demir yolu sektöründe nitelikli insan unsurunun büyük önem taşıdığını vurguladı.