Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: “22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu”

Duyuruda, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını çerçevesinde uçuş yasakları duyuru yaptı. Duyuruda, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur” denildi.