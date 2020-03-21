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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: “22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Covid-19 salgını çerçevesinde uçuş yasakları duyuru yaptı.

Duyuruda, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğu belirtildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını çerçevesinde uçuş yasakları duyuru yaptı. Duyuruda, 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur” denildi.

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