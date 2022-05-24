Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep ulaşımına nefes aldıracak Gaziray'da elektrifikasyon testlerinin başladığını duyurdu. Projenin yüzde 85'inin tamamlandığına dikkat çeken Bakanlık, Gaziray ile hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşulacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'deki kent içi raylı sistem ağının geliştirilmesi için Bakanlığın çalışmalarının devam ettiği, bu çalışmalardan birinin de Gaziantep Gaziray projesi olduğu kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 26 kilometrelik proje çerçevesinde 6 adet üstgeçit, 6 adet altgeçit, 26 menfez ve 16 istasyon yapılacağı vurgulandı.

Gaziantep şehir içinden geçen Başpınar-Mustafayavuz-Taşpınar arasındaki mevcut tek hatlı demiryolunun 4 hatlı hale getirilmesi ile 2 hattan banliyö, 2 hattan da hızlı ve konvansiyonel tren işletmeciliğinin yapılması planlandığı ifade edilen açıklamada, projede adım adım sona yaklaşıldığına dikkat çekildi. “Gaziray'da elektrifikasyon testleri başladı. Hafta boyunca testler devam edecek” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Proje genelindeki toplam fiziki ilerleme yüzde 85'dir. Elektrifikasyon çalışmalarının Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Sinyalizasyon çalışmalarının bu yılın ikinci yarısında, tren depo işlerinin ise yılın son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep trafiği nefes alacak, zamandan, yakıttan ve karbon salınımından önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Gaziantepliler, hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşacak.”