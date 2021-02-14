Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karla mücadele ekiplerinin 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekiplerinin, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde ulaşımın aksamaması için 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları ekipleri, yurt genelinde 440 adet karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için Turuncu ekipleri ile Türkiye'nin dört bir yanında 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün itibariyle ülke genelinde rutin kar mücadelesi çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu, yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa 14. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise vatandaşların araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

"Yol bakım makineleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde hayati vazife üstleniyor"

Bakan Karaismailoğlu tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde törenle hizmete alınan 391 adet yol bakım makinesi özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için hayati bir vazife üstlenmeye devam ediyor. Bakanlık, vatandaşların kış şartlarında güvenle yolculuk edebilmesi için; Bursa İnegöl Yolu, Biga Çan Yolu, Çan Yenice Yolu; Yalova Orhangazi, İznik Yenişehir, Yalova Armutlu Gemlik güzergahlarında, İstanbul Havalimanı Yolu'nda, Lüleburgaz Babaeski Yolu'nda, Edirne Havsa Yolu'nda, TEM Edirne Batı Kavşağı'nda olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında karla örtülen yolların 7/24 esasıyla temizlemeye devam edildiğinin bilgisini aktardı.

10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel iş başında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları ekiplerince yurt genelinde 440 adet karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 adet makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılmak üzere tuz, tuz agregası, kritik kesimler için kimyasal buz çözücü ve ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bilgisi aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığını, Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar, anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiğini bildirdi.

Ekipler teyakkuz halinde

Kritik kesimlerde görevlendirilen 500 adet karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 adet karla mücadele aracında “Araç Takip Sistemi” bulunmakta olduğunu belirten Bakanlık, tüm araçların çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Bugün itibariyle ülke genelinde rutin kar mücadelesi çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu, yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Ankara 4. Bölge Müdürlüğü, Bursa 14. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından uçuş trafiğinin etkilenmemesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) apron, pist ve taksi yollarını hazır hale getirdiği yine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından demiryolu taşımacılığının aksamaması için tüm tedbirlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.