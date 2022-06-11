Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Mayıs'ta limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 9,5 arttı”

Açıklamada, bu yılın ilk 5 ayında da elleçlenen yük miktarının yüzde 7,2, konteyner miktarının da yüzde 3,2 arttığı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Yük ve Konteyner İstatistikleriyle ilgili verilerini İHA'ya açıkladı. İHA muhabirine özel olarak yapılan açıklamada, Mayıs ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artarak 47 milyon 592 bin tona yükseldiği kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde de elleçlenen yük miktarının yüzde 7,2 artışla 228 milyon 168 bin ton olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Transit yük taşımaları yüzde 15,5 arttı

Mayıs ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 13 milyon 260 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise yüzde 11,4 artarak 20 milyon 170 bin ton olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, “Mayıs ayında dış ticaret taşımaları yüzde 5,3 artarak 33 milyon 431 bin ton oldu. Limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 15,5 artışla 7 milyon 509 bin tona yükseldi. Kabotajda taşınan yük miktarı 6 milyon 651 bin ton ile yüzde 27,8 arttı” denildi.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı'nda gerçekleşti

Toplam 7 milyon 382 bin ton ile en fazla yük elleçlemesinin Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada, Kocaeli Liman Başkanlığı'nı 7 milyon 151 bin ton ile Aliağa Liman Başkanlığı ve 5 milyon 918 bin ton ile Botaş Liman Başkanlığı'nın takip ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Mayıs ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 39 milyon 849 bin ton yük elleçlenirken, limanlarda elleçlenen toplam yükün yüzde 83,7'sini oluşturdu. Limanlarda 1 milyon 87 bin ton Kok ve Yarı Kok Kömürü elleçlemesi gerçekleşti. Bu yük cinsini, ham petrol ve hurda demir izledi. Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi klinker, en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu. Mayıs ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 440 bin ton ile İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya'yı; Amerika ve İspanya'ya yapılan taşımalar takip etti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi ise 5 milyon 766 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya'yı; Amerika ve Kolombiya izledi” değerlendirmesi yer aldı.

Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı Mayıs'ta değişmedi

Mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 1 milyon 71 bin TEU olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi;

“Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 5 milyon 325 bin TEU'ya çıktı. Mayıs'ta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 817 bin 476 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemelerinin yüzde 0,8 azalarak 371 bin 223 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmalarının da yüzde 4,6 artarak 446 bin 254 TEU olduğu belirlendi. Elleçlenen transit konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 174 bin 609 TEU'ya geriledi. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı ise da yüzde 4,1 artarak 79 bin 91 TEU'ya ulaştı”

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Liman Başkanlığı'nda

Mayıs'ta toplam 247 bin 493 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesinin Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğinin altı çizilen açıklamada, Ambarlı Liman Başkanlığını; Kocaeli ve Mersin Liman Başkanlıklarının takip ettiği belirtildi. Açıklamada, “İsrail, Mayıs ayında 99 bin 242 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. İsrail'i; Yunanistan ve Mısır izledi. Mayıs ayında limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 39 bin 846 TEU ile Mısır, en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 62 bin 660 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu” ifadeleri yer aldı.