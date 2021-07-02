Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Özbekistan ücretsiz geçiş belgesi kotasının 16 bine ulaştığını duyurdu

Bakanlık sağlanan bu artış ile Özbekistan'a yapılan taşımalarda, uluslararası karayolu taşımacılığı sektörüne sefer başına 400 dolar, toplamda ise 2.4 milyon dolarlık tasarruf imkanı sağlandığını bildirdi.

Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda toplam geçiş belgesi kotası 37 binden 38 bine yükseltildi. Orta Asya'ya yapılan taşımaların büyük bir kısmının Özbekistan'a yapıldığını bilgisini aktaran Bakanlık, taşımacıların belge başına 400 dolar ödediğini belirterek; 10 bin adet olan ücretsiz belge sayısını 16 bine çıkardıklarını bildirdi.

Dünyadaki ilk elektronik geçiş belgesi projesi olacak

Toplantı sırasında ayrıca Türk ve Özbek teknik heyetleri bir araya gelerek, geçiş belgelerinin elektronik ortama aktarılması konusunda görüşmeler gerçekleştirerek, yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası belirlendi. Türkiye ve Özbekistan tarafından başlatılan bu projenin, uluslararası karayolu taşımacılığı alanında dünyadaki ilk elektronik geçiş belgesi projesi niteliğinde olduğunu belirten Bakanlık, testlere yaz sonunda başlanılmasının planlandığını bildirdi. Bakanlık ayrıca Elektronik geçiş belgesi ile birlikte, taşımacıların geçiş belgelerine çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmelerine imkan sağlanacağını belirterek; belgelerin basım, kargo gibi maliyetlerinin de sona ereceğini bildirdi.