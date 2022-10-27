Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolların TOGG fabrikasının açılışına hazır olduğunu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yayımlayarak, Mudanya-Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla birlikte bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, “Mudanya-Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında; 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor” denildi.

TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan TOGG Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak” ifadeleri kullanıldı.