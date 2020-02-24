Ülke genelinde alkollü araç kullananlara yönelik denetim

Ülke genelinde trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 59 bin 329 sürücüden, bin 525 'nin alkol, 7'sinde ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Kontroller sonucunda bin 67 araç trafikten men edilirken, bin 444 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında 1 milyon 41 bin 588 araç sürücüsü alkol testine tabi tutulurken, 28 bin 134 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı. Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 21-22 Şubat tarihlerinde ülke genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 59 bin 329 sürücü kontrol edildi, bin 525 alkol, 7'sinde ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Kontroller sonucunda bin 67 araç trafikten men edilirken, bin 444 sürücünün de sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Çalışmalarda tespit edilen 6 bin 877 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlular hakkında işlem yapıldı.