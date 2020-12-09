Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli olduğu düşünülerek kimlik kontrolü yapılan 23 yaşındaki kişinin 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Mamak devriye ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da geçtiğimiz gün Mamak Devriye Polis ekipleri, Çarşıiçi Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde ve güzergahlarda megafonla vatandaşları evlerine yönlendirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Hakan Barut (23) olduğu anlaşılan şüphelinin farklı şehirlerde işlediği 55 adet suçtan kaydının, 47 adet aranmasın ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Barut, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.