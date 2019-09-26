Ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç̧ Uygulaması”

Uygulamada, 5 bin 63 araç¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 4207 sayılı Kanununda yer alan; “Tütün ürünleri, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu araçlarında tüketilemez aykırı hareket edenler “Kabahatler Kanununun 39. madde hükmüne göre ceza alır” maddelerine istinaden I·c¸is¸leri Bakanlığı Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı Dumansız Araç¸ Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya 37 bin 65 personel katıldı

Uygulama, araçlarda tütün kontrolü denetimi yapmak, aranan şahısları yakalamak ve suç¸ unsurlarını ele geçirmek amacıyla karayolu ve denizyolunda gerçekleşti. Ülke genelinde 9 bin 419 karma ekip, 169 dedekto¨r köpek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

150 bin 381 araç kontrol edildi

Uygulamada, 150 bin 381 adet araç¸ kontrol edildi, eksiği tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, bin 866 araç¸ ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 şahıs kontrol edildi, 1 silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olma, 2 adam öldürme, 11 uyuşturucu suçları, 19 hırsızlık, 11 dolandırıcılık, 3 yagˆma-gasp, 1 çocuğun cinsel istismarı, 645 diğer suçlardan olmak üzere toplam 693 aranan zanlı yakalandı. 84 kişiye adli işlem uygulandı, bunlardan 16'sı gözaltına alındı.

2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi

Uygulamada ayrıca 2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 kayıp şahıs bulundu. 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 22 adet mermi (av tüfeği kartuşu), 30 adet kesici delici alet, 4 adet kuru sıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.