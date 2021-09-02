Ülke genelinde eş zamanlı 'Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri' denetimi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli yolculuğun sağlanması, kural ihlallerinin önüne geçilmesi ve yasa dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde Şehirlerarası Yolcu Taşıyan Otobüslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tam 23 bin 889 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 125 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 267 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı, 130 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 274 araçta takoğraf kullanılmadığı, 20 sürücünün başkasına ait ehliyet kullandığı ve 8 sürücünün alkol etkisinde trafiğe çıktığı tespit edildi. Toplamda bin 267 trafik kural ihlalinin belirlenerek işlem uygulanan denetimlerde ayrıca, 52 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün de belgesi geçici olarak geri alındı.