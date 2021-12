Ülkenin geleceğine yön verecek bireyler Payas Stem Yapay Zeka Merkezinde yetişiyor

Hatay'ın Payas ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından 2016 yılında geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetişmesi için kurulan Türkiye'nin öğrenci odaklı ilk ve tek ücretsiz STEM merkezi olan Payas STEM Yapay Zeka Merkezi (Payas Science, Technology, Engineering and Mathematics) geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştiriyor.

2 bin 683 öğrencinin sürekli eğitim aldığı ve dünyanın önde gelen uluslararası kurumlarıyla proje ortaklığı yapan Payas STEM Yapay Zeka Merkezi kurulduğu günden bugüne başarıdan başarıya koşarak, uluslararası arenada da çok sayıda ödülü alarak Türkiye'ye getirdi.

"Geleceği kurguluyoruz"

Alışılmışın dışında bir eğitimle geleceği kurgulayan öğrencilerin gelişimini sağladıklarının altını çizen Payas STEM Merkez Koordinatörü Cem Kağar, “Payas STEM Yapay Zekâ merkezinde donanımlı öğretmenlerimizle disiplinler arası bir anlayış ve alışılmışın dışında bir eğitimle çalışıyoruz. Çağın gereklilikleri ve teknolojideki gelişmelerle birlikte düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen öğrencilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden merkezimizde öğrencilerimizin bu eğitimi alması gelecek nesillerimizin bilim ışığı altında aydınlanabilmesi açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Ensgineering, Mathematics) eğitimi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımı olduğunu söyleyen Cem Kağar, “ STEM eğitimi teknoloji ve mühendisliğe vurgu yapan bir alt yapıya sahip olması, çocuklara disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması nedeni ile STEM'i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere getirmektedir” dedi.

Payas Stem de neler yapılıyor?

Eğitim hayatına başlamasının ardından farklı il ve ilçelerden binlerce öğrenci ve öğretmene de eğitimler verilen Payas STEM'de Matematiksel Modelleme, Bilimsel Sorgulama, Proje Tabanlı Öğrenme, Bilgi İşlemsel Düşünme, Erken STEM ve Yapay Zekâ sınıflarında bütünleştirici eğitimler veriliyor.

Okul öncesi eğitimden yetişkin eğitimine kadar farklı seviyede birçok öğrenci gruplarına eğitim verildiğini söyleyen merkez koordinatörü Cem Kağar, “Eğitim almanın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz ve mümkün olduğu kadar öğrenciyi STEM eğitimi ile tanıştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz grup iletişimini, günlük hayatlarında sorunlara çözüm bulmayı, teknolojiyi gerekli ve faydalı şekilde kullanmayı, evrenin saf matematiğini, gözlemi, deney yapmayı, geleceklerini kodlamayı, yabancı dili, iletişim becerilerini geliştirmeyi öğreniyorlar” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin geleceğine yön vermek istiyoruz”

Payas Stem Yapay Zeka Merkezi olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla ülkemizin geleceğine yön vermek istediklerini kaydeden Kağar, “Bu ülkenin çocuklarına imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdik. Gelecekte ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecek, yenilikçi, sorgulayan, teknoloji üreten ve sorun çözen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlham aldığımız Aziz Sancar gibi ilham veren bilim insanı yetiştiren bir kurum olmak en büyük hayalimiz. Diğer önemli amacımızdan biri de sanayi alanında büyüyen ülkemizde teknoloji ve bilim alanlarında inovatif düşünen nitelikli bireyler yetiştirmek ve kız çocuklarının da katılımını sağlamaktır. Bugünün ve geleceğin fen bilimlerinin ve teknolojik gelişmelerinin temelini oluşturan STEM yani bilim, teknoloji, matematik, mühendislik nitelikli insan kaynağı, bilgi ekonomisinin temel taşıdır” ifadelerini kullandı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan: Sınav odaklı sınav sistemi değişmeli

Türkiye'de eğitimin kalitesini yükseltmekte herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, “Eğitim kalitesinden bahsederken, buna sadece sınav çerçevesinden bakmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Sadece sınav odaklı bir yaklaşım eğitimin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, bizim diğer ülkelerle yarışabilir seviyeye ulaşmamızda yeterli olmayacaktır. Sınav odaklı sistemin acilen değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlara göre değil; ilgi, yetenekleri ve merakları doğrultusunda eğitilmeli ve geliştirilmelidir. Ancak böyle bir yapı içerisinde öğrenciler gerçekten çalışmak istedikleri alanlara yönelebilir. Yoksa puanının yettiği mesleği yapmak zorunda kalan verimsiz bir iş gücü ortaya çıkmaktadır. Sınav başarısı her zaman hayat başarısını da beraberinde getirmiyor, işte başarıyı sağlamak için insanlar sevdiği işi yapmalı” diye konuştu.

“PAYASTEM'i donanmış bireyler yetiştirmek için kurduk”

'Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kelimelerinin baş harflerinden yola çıkarak 21'inci yüzyılın becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek için PayaSTEM'i kurduklarını anlatan başkan Altan, “Merkezde sensörler, elektronik devreler, üç boyutlu yazıcılar, legolar, akıl oyunları gibi birçok eğitim materyali ile gerçekleşen çalıştaylar ile çocuklarımız konusunda uzman öğretmenler tarafından burada eğitilmekte. Çocuklarımızın 21'inci yüzyıl becerilerine sahip, diğer ülke çocukları ile yarışabilecek duruma gelmesini hedefliyoruz. STEM yaklaşımı bir bütün içerisinde ele alınarak öğrencilerimize Matematiksel Modelleme, Bilimsel Sorgulama, Proje Tabanlı Öğrenme, Bilgi İşlemsel Düşünme, Erken STEM ve Yapay Zekâ sınıflarında bütünleştirici eğitimler veriyoruz” dedi.

“2016'da çıktığımız bu yolda başarılarla ilerliyoruz”

Payas'ın 2012 yılında ilçe olmasının ardından yenilikçi vizyonla hareket ettiklerini kaydeden Altan, PayaSTEM'in 2016 yılında kurulduğunu hatırlattı. Payas Belediyesi olarak bu yolda başarılarla ilerlediklerini kaydeden başkan Altan, “Öğrencilerimiz grup iletişimini, günlük hayatlarında sorunlara çözüm bulmayı, teknolojiyi gerekli ve faydalı şekilde kullanmayı, evrenin saf matematiğini, gözlemi, deney yapmayı, geleceklerini kodlamayı, yabancı dili, iletişim becerilerini geliştirmeyi öğreniyorlar. Payas STEM Yapay Zekâ Merkezi ile büyüyen Türkiye'de ekonomimize katkı sağlayacak teknolojik ve bilimsel veri üreten bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

PAYAS STEM ödülden ödüle koştu

Kurulduğu 2016 yılından bu yana başarıları ile adından bahsettiren ve eğitimde ilklerin merkezi olan PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi geçen sürede çok sayıda ödül aldı ve birçok başarıya imza attı. Kurum, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve 250 bine yakın öğrencinin katılım sağladığı uluslararası dünyanın en büyük robot turnuvası olan FRC (Fırst Robotic Competition) de iki ödül aldı. Google'ın 2017 yılında ‘Code Week' etkinliği çerçevesinde desteklediği bir kuruluş olan Payas STEM, 2018 yılında da Arjantin'deki proje yarışmasına Türk takımı olarak katılan Payas STEM ekibinden Hasan Altan, projesiyle International Expo Cytar yarışmasında Dünya 1'ncisi oldu.

Merkez ayrıca projeleriyle 2018 FLL (First Lego League) tarafından düzenlenen, “Hidrodinamik: Suyun Yolculuğu” temalı 14. sezon turnuvalarında “En İyi Programlama Ödülü” nün, 2019 yılında 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ First Lego League Jr.' fuarında "Mission Moon: Görevimiz Ay" temalı turnuvada iki kupanın, 2020 yılında 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ First Lego League Jr. Turnuvasında ‘'Akıllı Modelimizin Etkileyici Çözümü ‘' ödülünü, 2021 yılında 'Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/ First Lego League Jr. Turnuvasında ‘Hayallerimiz ve Fikirlerimiz Posterde' ödülünü, First Lego League Challange 2020-2021 17.sezon 2. Ortaokul Yerel Turnuvasında " Öz Değerler 1.lik Ödülü" nü, Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge 2020-2021 RePLAY Sezonunda Türkiye Ulusal Turnuvasında "Öz Değerler 1.lik Ödülü" nü, Dünya Robot Olimpiyatları (WRO) 2021 ‘'Türkiye Açık Klasman Yıldızlar Kategorisi 3.lük Ödülü'nü kazanarak tarihi başarılara imza attı.

Payas STEM merkezi çalışmalarıyla 2018 yılında Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından teşekkür sertifikası ile onurlandırıldı.