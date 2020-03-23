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Ülkü Ocakları Başkanı Ateş'ten sokağa çıkamayan vatandaşlar için yardım açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ‘korona virüs’ tedbirleri kapsamında, haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ‘65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı’ olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında açıklamalarda bulundu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ‘korona virüs' tedbirleri kapsamında, haklarında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ‘65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı' olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında açıklamalarda bulundu.


‘Korona virüs' salgınından kaynaklı ölüm oranının 65 yaş üstü vakalarda daha çok görüldüğünü belirten Ateş, “Yeni tip korona virüs (Covid-19) belirli yaşın üzerinde olan veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde daha tehlikeli boyutlara ulaşmakta ve virüs dolayısıyla ölümlerin oransal olarak 65 yaş üstü vakalarda yoğunlaştığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.


Devletin 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdiğini, evde duran ve yalnız yaşayan vatandaşlara ihtiyaç duymaları halinde Ülkü Ocakları olarak destek olacaklarını aktaran Ateş, “Devletimiz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, korona virüsten korunmaları için sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Elbette bu vatandaşlarımız arasında yalnız yaşayanlar yahut yakınları uzakta olanlar bulunmaktadır. Ülkü Ocakları olarak sokağa çıkma yasağı kapsamındaki büyüklerimizin veya sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu her durumda yanlarındayız. Unutmayın ki her Ülkücü sizin yakınınızdır, evladınızdır” açıklamasında bulundu.

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