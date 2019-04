Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ‘‘çevrecilik Milliyetçiliktir'' sloganıyla çevre kirliliği ile mücadele başlattı

Konuyla alakalı bir basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Sinan Gökhan Yavuz,” Çevre Kirliliği; ülkemizde 1960 yıllarından sonra kentsel yapılaşmalar ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Fabrikalar ile hava kirliliği, kentsel atıklar ile su ve toprak kirliliği, insanoğlunun doğayı katletmesi ile de çevre kirliliği ortaya çıkıyor. İnsanoğlunun doğaya verdiği en önemli zararların başında doğaya atmış oldukları plastik atıklardır. Dünya verilerini incelediğimizde her yıl 300 milyon ton plastik üretildiğini görmekteyiz. Bu üretim esnasında 200 - 400 milyon varil petrol kullanıldığı ortaya koyulmuştur. Üretilen plastiklerinde neredeyse yarısı tek kullanımlık olduğu için tekrar çöp kutularına veya doğaya atılmaktadır. Plastikler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretilir. Polietilen, insanlar, bitkiler ve hayvanlar için oldukça tehlikelidir. Her yıl 5 trilyonun üzerinde plastik poşet üretildiği düşünüyor ve her yıl bir milyar kuş ve memeli hayvan bu plastik atıkları tükettiklerinden ölüyor. Doğa katliamının en önemli parçası plastikler, yalnız doğa ve denizlere değil canlı yaşam için oldukça büyük bir tehlike olduğunu, neredeyse tüm canlı türlerinin bu tehlikeden etkilendiğini görebilmekteyiz” dedi.

Sinan Gökhan Yavuz, “Anadolu'nun dört bir yanında farkındalık çalışmaları ve projeler gerçekleştirmeyi hedefleyen Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimi koordinatörlüğünde, Ülkü Ocaklarına geri dönüşüm kutuları temin ettiklerini”ifade etti.

Yavuz şunları dedi: “Geri dönüşüme ek olarak; nesli tükenmek üzere olan yaban hayvanlarını tanıtmaya başladıklarını, Yılkı atları ile alakalı Türkiye geneli araştırma yapıp, topladıkları verileri ilgili kurum ve kuruluşlara raporladıklarını, her ilde ilköğretim öğrencileriyle fidan dikme çalışması yaptıklarını, sürdürülebilir turizme katkı sağlama amacıyla ve çevre temizliği gerçekleştirmek adına doğa kampları ve doğa yürüyüşleri düzenlediklerini.”

Sinan Gökhan Yavuz Türkiye genelinde milli parkların temizliği başlatılan duyarlılık projesi ile alakalı ise, “Çevre kirliliği ile mücadele kapsamında Türkiye geneli 43 milli parkta ve doğal alanlarda geri dönüşümü mümkün olmayan plastik ve poşet atıkları toparlayarak önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle, ziyaret ettiğimiz alanları tanıtarak önemli bir farkındalık oluşturuyoruz.” Dedi.

Yavuz, “Çevrecilik, Milliyetçiliktir!” diyoruz. Genel Başkanımız Sinan Ateş'in ifade ettiği gibi: “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı her mecrada kendini gösterecektir. Kırılan bir fidanın takipçisi olacağız, yok olma tehlikesi olan her bitki türünün, her hayvanın varlığını savunacağız” açıklamalarını yaptı.