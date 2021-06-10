Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı “ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı” geliştirdi

Eğitime yönelik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, “Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı” geliştirdi. ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından gazetecilere tanıtıldı. Yazılımın ilk etapta 10 bin öğrenciye ücretsiz dağıtıldığını açıklayan Yıldırım, “Kitap okumada ve okuduğunu anlama konusunda dünya ortalamasının gerisindeyiz. Türkiye'de herkes kitap okuma oranlarının düşük olmasından yakınıyor. Fakat kimse bu konuda ne tür çözümler üreteceğini konuşmuyor. Aslında kitap okuma sorunu sadece Türkiye'de değil, dünyada küresel bir sorun haline gelmiş durumda. Biz bu nedenleri araştırdık ve çözüm yolları için uğraştık. Araştırmalar sonucu şunu gördük; okuma tekniklerini bilmiyoruz. Göz kaslarımız zayıf, göz tembelliğimiz var. Okuduğumuzu anlamıyoruz. Odaklanamıyoruz. Çünkü aklımıza başka konular geliyor. Bir gencimiz bu teknikleri bilmediği için eline aldığı kitabı 30-40 sayfa okuyor. Okuduktan sonra uzun bir süre geçiyor. Okuduğunu anlamamış ve odaklanamamış oluyor. Bunun neticesinde kitabı bir kenara bırakıyor. Sonuç olarak kitap okuma oranlarının düşük olmasının en önemli sebebinin zaman ve odaklanma olduğu ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Göz, beyin ve hafıza arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz”

Sürekli okuyan ve okumayan kişiler arasında göz kaslarında büyük farklar meydana geldiğini vurgulayan Yiğit, “Ülkü Ocakları olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm arayışına girdik. ODAK2023 isimli yapay zeka içeren bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım içerisinde yer alan aktivitelerle kişinin okuma hızını ve anlama kapasitesini geliştiriyor. Bu yazılımın içinde oyunlar var. Bu oyunlarla kullanıcıya göz kası egzersizleri yaptırıyoruz. Göz, beyin ve hafıza arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz. Yazılımın içinde yer alan metinlerle kişinin anlam kapasitesini ve okuma hızını test ediyoruz. Sonrasında yazılımın yapay zeka özelliği sayesinde kişiye özel egzersiz ve metinlerle çalışmasını sağlıyoruz. Kişinin görsel zeka kapasitesini ve beynin fotoğraf hafızasını geliştiriyoruz. Bu sayede 3-4 saatte okunan bir metni 1 saatte okunacak seviyeye getiriyoruz. Ayrıca gözler hızlı okumayı başarabildiği için odaklanma meselesi de ortadan kalkıyor ve beynin anlama kapasitesi gelişiyor. Okunan metnin hafızada kalıcı hale gelmesi sağlanıyor. Bunların yanısıra yazılım ekranında görünen kişisel veri grafikleri ile hangi seviyeden ne kadar sürede hangi seviyeye geldiğinizin analizini görerek kendi gelişimini takip edebiliyor. LGS, YKS, KPSS, ALES gibi birçok sınavda öğrencilerin ‘Soruları yetiştiremedim' mazeretini ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede öğrenci kardeşlerimizi okuduğunu hızlı bir şekilde anlayacak ve soruları hızlı bir şekilde cevaplandırma şansı bulacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye'yi gelecekte ilk 10 ekonomi arasına sokabilmemiz için çok okumamız lazım”

Yazılım kullanıldıkça daha fazla kitap okunacağını ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Yiğit, “Okuyan ülkeler teknoloji geliştiriyor ve kendisini geliştirme fırsatı buluyor. Türkiye'yi gelecekte ilk 10 ekonomi arasına sokabilmemiz için çok okumamız lazım. Okuduğumuzu anlamamız lazım. Bunun için de ODAK2023 programını kullanmamız lazım. Bu yazılımı liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları ile birlikte 10 bin tane genç arkadaşımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Bu arkadaşlarımız yazılımı kullandıkça daha fazla okumaya başlayıp okuduklarını anlayacak. Bu sayede Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacak. İnşallah gelecekte Türkiye'yi geliştirecek bu kadroların bu teknikle birlikte başarılı olmasını sağlayacağız. Yazılımı elde etmek isteyenler il ve ilçe ocaklarımızı ziyaret ederek, oradan yazılımı temin edebilirler” diyerek açıklamasını sonlandırdı.