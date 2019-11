Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, çocukları ağırladı

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukları Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde ağırladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesinde bulunan çocukları Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde tertiplenen kahvaltı programında ağırladı. Kahvaltı sonrası çocuklar ile vakit geçiren Ateş, çocuklara şu ifadelerle öğütlerde bulundu:

“Peygamber Efendimiz ‘Birinizin elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse diksin' demiştir. Biz, sizleri birer gül fidanı olarak görüyoruz. Sizlerin bu topraklardan aldığınız güçle yine bu toprakları cennet bahçesine çevireceğinize inancımız tamdır. Sizler iyi yetişmiş vatan evlatları olarak kendi geleceğinizle birlikte Türk milletinin geleceğini de değiştireceksiniz. Şuurlu bir gençlik hareketi olan Ülkü Ocakları olarak biz buna gönülden inanıyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Türk milletinin her evladı değerlidir. Bir çocuğun hayatını değiştirdiğinizde dünyanın kaderini değiştirebilirsiniz”.

Misafir ettiği çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk örneğini veren Ateş, şunları aktardı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Ona ‘Kemal' ismini veren, varlığını Türk varlığına armağan etmesine vesile olan öğretmenleri, onun geleceği ile birlikte Türkiye'nin geleceğini de kurtarmıştır. Bir ülkeyi yaşatmak için illa savaş meydanlarında olmaya gerek yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk zaten sizler için ömrünü savaş meydanlarında geçirdi, bağımsız Türkiye Cumhuriyetini armağan etti. Size bilim, teknoloji ve sanat sahalarında ülkemizin bağımsızlığını korumak kaldı. Her birinizden beklediğimiz bir Türk çocuğu olduğunuzun bilinciyle hareket etmenizdir. Biz, sizleri bir Türk bayrağı olarak görmekteyiz. Daima temiz, daima yüksekte, daima heybetli, daima gururlu, daima asil, daima her şeyin en iyisine layık. Her biriniz en az bir alanda iyi işler başarabilecek güce sahipsiniz. Öğretmenleriniz, sahip olduğunuz yetenekleri ortaya çıkarmada sizlerledir. Asla pes etmeden, mücadeleyi bırakmadan kendinizi geliştirmek için çabalamanız gerekmektedir. Çünkü, kendinizi bu ülkenin geleceğini inşa edecek kişi olarak görmelisiniz. Siz pes ederseniz ülkemiz kaybeder. Sırtınızda böyle bir sorumluluğun olduğunu düşünmelisiniz. Şimdi, tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün! Eğer o pes etseydi kaybeden sadece o mu olacaktı.”

Ülkü Ocakları tarafından çocuklara yönelik çıkarılan yayınlara değinen Ateş, “Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak siz çocuklarımızı ülkemizin değerleriyle yetiştirmek için çeşitli eserler hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. ‘Çocuklar için Nutuk', ‘Dede Korkut' ve ‘Kutadgu Bilig' eserleri ilk kez sizlerin de anlayabileceği bir dilde ve seviyede yayımladık. Pek çok ilimizde çocuk tiyatroları düzenledik. Türk tarihinin çok eski dönemlerinin izlerini taşıyan çizimlerle boyama kitabı hazırladık. Vatanımızı cennet bahçesine çevirecek olan kıymetli gül fidanlarımız, Ülkü Ocakları sizin evinizdir, yuvanızdır. Aynı şekilde her biriniz bizim evladımız, kıymetlimizsiniz. Sizler bir arada olmadığımız zamanlarda dahi her daim aklımızda, gönlümüzde olduğunuzu unutmayın. Nerede bir Ülkü Ocağı görseniz bilin ki orada sizi koşulsuz seven, sizi kendi evlatlarından ayrı görmeyen ağabeyleriniz ve ablalarınız var" ifadelerini aktardı.