Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş: "Susmayacak bu dava; sonsuza kadar yaşayacak"

Kilis'e giden Ateş, Ülkü Ocaklarında görev değişimi programına katıldı. Görev değişimi sonrası Kilis Ülkü Ocaklarında gençlerle bir süre sohbet eden Ateş, daha sonra MHP Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti. Kilis'ten Şanlıurfa'ya geçen Ateş, Şanlıurfa Ülkü Ocaklarında gençlerle sohbet ettikten sonra Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Ateş, Gaziantep programı dahilinde Gaziantep Ülkü Ocaklarını ve Gaziantep MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek gençler ve partililerle buluştu ve dünyaca meşhur “Zeugma Mozaik Müzesi”ni gezdi. Ateş, 31 Ocak 1983 tarihinde Sıkıyönetim Mahkemelerince idam edilen Ülkücü şehit Ahmet Kerse'nin şehadetinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

Anma programında bir konuşma yapan Ateş şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Kerse abimiz vatan, millet, din ve devlet yolunda şehadet şerbeti içmiştir. Ahmet Kerse abimiz söylenmesi gerekeni mektubunda söylemiştir. Susmayacak hakkın dili Allah'ın izniyle susmayacak bu dava; sonsuza kadar yaşayacak. Dün Avrupa Parlamentosunda bayrağımızı yırtan şeref yoksunu ve onun gibiler bayrağımıza el uzatamasınlar diye Ahmet Kerse abimiz şehadet şerbeti içti. Onun yetiştiği ocak sonsuza kadar yaşayacak."

Anma programının akabinde Gaziantep'in Oğuzeli Belediyesini ziyaret eden Ateş, Gaziantep Ülkü Ocakları tarafından hizmete sunulan Dündar Taşer Kültür Merkezini ziyaret etti, kültür merkezinde yaptığı ebru çalışmasında, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin isminin ve soy ismimin baş harflerinden oluşan bir desen çalışması yaptı.

Kültür merkezinde gençlere konferans veren Genel Başkan Sinan Ateş, "Türk milletinin geleceğe dair sönmez umudunun taşıyıcıları, Ülkü Ocaklılardır. Dünden bugüne gürleşen, gürleştikçe devleşen bu hareket nesiller boyu yanan bir meşalenin taşıyıcısıdır. Türk milleti, sadece üzerinde yaşadığımız coğrafyaya sıkıştırılamaz. İki kutup ve dört yön, Turan coğrafyası bir bütündür. Nerede bir Türk varsa orası vatan toprağıdır. Türk sesinin duyulduğu her yer bizimdir" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Türk milletinin yaratılış gayesinin dünyaya nizam vermek olduğunu ifade eden Ateş şunları kaydetti:

"Günümüzün dünyaya yön veren küresel güçleri; kendi ülkesine huzur ve refah götürürken dünyanın geri kalanını yaşanmaz kılmaktadır. Dünyanın mutlu azınlığının keyfi için, dünyanın geri kalanının keyfi kaçmaktadır. Oysa 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hareket eden ecdadımız dünyaya hükmettiği günlerde yalnızca kendi milleti için değil topyekun insanlık için mücadele etmiştir. Türkler cihana ne zaman hakim olmuşsa insanlık huzur bulmuştur. Aksine Türkler cihan hakimiyetini ne zaman kaybetmişse dünya kaosa sürüklenmiş, mazlumun kanı oluk oluk akmıştır. Orta Doğu ve Afrika'daki kargaşanın geçmişi Türklüğün buradan el çektiği yıllara kadar gitmektedir. Öncesi huzurdur, kardeşliktir."