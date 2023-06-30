Ülkü Ocaklarından İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi: “Değerlerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır”

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin İsveç Ankara Büyükelçiliği önünde, “Ülkemize, milletimize, milli değerlerimize, Türk ve Türkiye yüzyılı değerlerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır” dedi.

Kurban Bayramının birinci günü İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir camiinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Türkiye'den ve dünyadan tepkiler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in İsveçli polislerin koruması altında yakılmasına tepkiler çığ gibi büyürken Ülkücü Ocakları ise bu duruma tepki göstermek için İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. İsveç Büyükelçiliğinin önüne bıraktıkları siyah çeleğin yanında açıklamalarda bulunan Ülkücü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının İslam ve Türk dünyasında infiale yol açtığı değerlendirmelerinde bulundu.

“Bu alçak eylem ve hakaret bir İslamofobi'dir”

Yıldırım, Ülkücü Ocaklarının Kur'an-ı Kerim'e olan saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydederek, “Bir dinin kutsal değerine yapılan bu alçakça eylem ne özgürlük ile ne de demokratik bir hakla izah edilebilir. Bu alçak eylem ve hakaret bir İslamofobi'dir. Barış dini olan İslam'a karşı bu nefretin, ayrımcılığın ve kin beslemenin alçakça bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

“Kuran'ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi barbarlığın ve vandallığın somut bir göstergesidir”

Kur'an-ı Kerim'i yakan şahsın İsveç polisi tarafından koruma altına alınmasına tepki gösteren Yıldırım, bu durumu barbarlık şeklinde nitelendirerek şöyle konuştu:

“Kuran'ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi hatta yakan alçağında koruma altına alınması yalnızca skandal değil bunun ötesinde de barbarlığın ve vandallığın somut bir göstergesidir. Kutsal kitabımız üzerinden dinimize ve inançlarımıza yönelen bu menfur saldırının, batının Türk ve İslam düşmanlığının normal bir davranış biçimi haline geldiğinin en büyük göstergesidir.”

“Değerlerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır”

Yıldırım, İsveç makamlarının İslam'a ve Türk dünyasına olan saldırılarda failleri korumaması gerektiğini söyledi. İsveç'in terör örgütü PKK'ya olan desteğine de dikkati çeken Yıldırım, “İsveç, Türkiye'ye karşı bölücü terör örgütü PKK'yi desteklemeyi vazgeçmeli. İslam'a ve onun mukaddes değerlerine karşı yapılan aşağılık provokasyonlara engel olmalıdır. İsveç yönetimi derhal Türk ve İslam toplumlarından özür dilemek ve bir daha böyle bir rezaletin yaşanmasına engel olmak mecburiyetindedir. Aksi halde ülkemize, milletimize, milli değerlerimize, Türk ve Türkiye yüzyılı değerlerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır” açıklamalarında bulundu.