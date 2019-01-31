Ülkücü şehit Hasan Erdem dualarla anıldı

yılında Polatlı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

29 Ocak 1977 yılında eli kanlı teröristler tarafından evinin önünde suikasta uğrayan yılında Polatlı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Polatlı Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen anma törenine Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, MHP İlçe Başkanı Uğur Güngör, Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Yüksel, MHP Kadın Kolları üyeleri ve yüzlerce ülkücü genç katıldı.

Polatlı Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Yüksel, anma töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkücü hareketin Polatlı'daki kahraman neferlerinden biri olan Hasan Erdem abimiz bundan 42 yıl önce evinin önünde uğradığı saldırıda eli kanlı teröristler tarafından şehit edilmiş, kutlu davamızın binlerce şehidinden biri olarak gönlümüzdeki yerini almıştır. Ülkücü hareketin kutsallığı ve önemi konusunda en büyük delilimiz burada hayatının baharında din için, devlet için, Türklük için toprağın kara bağrında yatan şehidimiz Hasan Erdem ağabeyimizin kabridir. Turan'a giden yolda bu milletin en güvencesi şüphesiz ülkücü gençliktir. Haklı davalar uğruna hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyen bu aziz kahramanlarımızı unutmamız mümkün değildir. Milli birliğimizi tehdit eden tüm unsurlar karşısında ülkücü hareketin mensupları, aynı azim ve kararlılıkla gereken tavrı sergileyecektir. Vatanımızın birliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına kutlu davamızın her bir bireyi üzerine düşeni tereddütsüz yerine getirecektir. Ülkücü hareketin her ferdi, kutlu davası uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizle aynı ruhaniyeti ve inanmışlığı taşımaktadır. Bu vesileyle tüm ülkücü şehitlerimize ve Hasan Erdem ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Cenab-ı Mevla'nın öbür dünyada bizleri rahmetli Başbuğumuza ve aziz şehitlerimize komşu eylemesini temenni ediyorum. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.