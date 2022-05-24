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Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde “Mapushanede Türküler” konseri verilecek

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde “Mapushanede Türküler” konseri verilecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde “Mapushanede Türküler” konseri verilecek.


Türk Halk Müziğinin Türkiye'deki öncü ve köklü sanat kurumu olarak bilinen Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Başkent Kültür Yolu Festivali için hazırladığı proje konseri olan "Mapushanede Türküler"i, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturacak. 29 Mayıs günü saat 20.00'da müzenin açık alanında gerçekleşecek olan konserde, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan Cengizhan Akar ve Nazlı Öksüz sahne alacak.

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