Ulucanlar'da sanat şenliği

Altındağ'da sanat dolu günler başladı. Altındağ Belediyesi Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı'nda başlayan “Sanat Şenliği” sanatseverleri bir araya getirdi.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı sanatçıları, Sanat Şenliği'nde bir araya geldi. Modern ve geleneksel sanat eserleri ile hediyelik eşyaların bulunabileceği sanat şenliği hakkında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Yaklaşık 2 hafta sürecek sanat şenliğimize tüm Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Sanatın kalbi Altındağ

Altındağ'da gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ'ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Sanat sokağımızın değerli sanatçıları, bir ‘sanat şenliği' çatısı altında hem eserlerini sanatseverlerle buluşturacak, hem de daha geniş kitleler tarafından tanınma imkanı bulacaklar. Geleneksel ve modern sanat dallarına ait pek çok önemli eseri görme imkanı sağlayacak olan sanat şenliğinde, birbirinden güzel hediyelik eşyalar bulmak da mümkün olacak. Herkesi 30 Aralık tarihine kadar şenliğe katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanat Şenliği, 30 Aralık'a kadar devam ederek sanatseverleri ağırlayacak.