Uludağ öğrencilere emanet

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen 'Access' programı kapsamında, 15 ülkeden 365 öğrenci, 'Geleceğin Yıldızları Kampı' için Bursa Uludağ'da bir araya geldi.

Kışın en gözde tatil merkezlerinden Uludağ'ı öğrenciler işgal etti. 15 ülke (Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya, İskoçya) ve 25 şehirden 7-16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen Geleceğin Yıldızları Kampı'nda buluştu. Türk Eğitim Derneği'nin maddi İmkânı olmayan ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı Access kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı.

Kültürel etkileşim

Kamp süresince günün yarısında anadili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen saatlerde ise spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamak yatıyor. Kamp, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında sürecek.

“Çocukların dünya insanı olması için büyük şans”

Türk Eğitim Derneği'nin Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, projeyi şu sözlerle anlattı:

“Bizim işimiz ‘Ben buradayım beni gör bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Destek vermek. Başarısı sayesinde programa dâhil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. O yüzden evet, bu bir İngilizce eğitim programı ama bu kamp aynı zamanda çocukların dünya insanı olması için büyük bir şans. Çünkü çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar.”