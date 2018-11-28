Ulusal bilgi politikaları güncelleniyor

Kütüphane, müze ve arşiv yöneticileri için geçtiğimiz yıllarda özel sektör tarafından düzenlenen çalıştaylar bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda ‘Ulusal Bilgi Politikası' ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin hafızasını oluşturan kütüphane, müze ve arşivlerde sunulan hizmetleri geliştirmek üzere sektör paydaşları Antalya'da bir araya geliyor. Kütüphane, müze ve arşiv yöneticileri için geçtiğimiz yıllarda özel sektör tarafından düzenlenen çalıştaylar bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda ‘Ulusal Bilgi Politikası' ana temasıyla yapılıyor.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18) Türkiye'nin ulusal bilgi politikalarını güncelliyor. Kültür politikalarından teknolojiye, iletişim, bilim ve eğitimden entelektüel sermayeye ışık tutan tüm unsurların ekseninde yer aldığı ulusal bilgi politikalarına yön verecek olan buluşma 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Belek Maritim Pine Beach Resort Otel'de düzenlenecek.

Kongrenin Hazırlık Çalışmaları Başladı

Sivil toplum örgütleri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ile kamu kurum- kuruluşlarından oluşan yürütme ve bilim kurulunca gerçekleştirilecek kongrenin hazırlık çalışmaları ise başladı.

Ulusal Bilgi Envanteri, Mevzuat/Standartlar ve Bütçeleme, İş Birliği ve Koordinasyon, Bilgi ve Teknoloji ile Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri'nin tartışılacağı kongrede konu ve içerikler bilim kurulunca belirlenecek. Kongrede sunum yapacakları ise yine bilim kurulunun tavsiyeleri ile yürütme kurulu tespit edecek.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'nın detaylı bilgi ve taslak programı www.kam18.org internet adresinde yer alıyor.