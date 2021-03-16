“Ulusal Egemenlik ve Atatürk” resim yarışması son sün 25 Mart

yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği “Ulusal Egemenlik ve Atatürk” konulu resim yarışmasına başvurular sürüyor.

Çankaya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resim yarışması düzenliyor. Belediye, “Hayal et özgürleş” başlığı ile çocukları “Ulusal Egemenlik ve Atatürk” konulu resim yarışmasına davet etti. Yarışmaya katılacak çocuklar resimlerini kendilerine en yakın Çankaya Evi'ne teslim edebilecekler. Dijital başvuru da yapılabilen yarışmaya, resimler

http://23nisanresimyarismasi.cankaya.bel.tr/ adresinden dijital olarak gönderilebiliyor.

Çankaya Belediyesi, yarışmaya katılmak isteyen çocuklar için dar gelirli bölgelerdeki okullarda sanat seti desteği de veriyor.

“Cumhuriyet'imizin sonsuz değerini hepimiz yüreğimizde yaşayacağız”

Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da bir arada kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir arada olamasak da ulusal egemenliğimizin 101. yılında Atatürk sevgisini, egemenliğimizin vazgeçilmezliğini, Cumhuriyet'imizin sonsuz değerini hepimiz yüreğimizde yaşayacağız. Çocuklarımızın Atatürk yolunda, bilimin ışığında eğitim almalarını önemsiyoruz. Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmamızda çocuklarımızın yüreklerindeki Atatürk sevgisini ve ulusal egemenliğimizin anlamını nasıl resmedeceklerini heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılım şartları

Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmasına Çankaya sınırları içerisinde yaşayan 6-13 yaş arası çocuklar 25 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören çocukların velilerinin onayıyla katılabilecekleri yarışmada çocuklar, 6-9, 9-11 ve 12-13 yaş arasında kategorilerde tatlı bir rekabete girecekler. Yarışmaya katılacak çocuklar, resimlerini 35x50 cm resim kağıdı veya karton üzerinde sulu boya, akrilik boya, guaj boya, pastel boya ya da kolaj tekniği kullanarak yapabilecek.

Ulusal Egemenlik ve Atatürk coşkusunu resimlere işleyecek çocuklar, velileriyle birlikte mahallelerinde bulunan Çankaya Evlerine ya da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezine elden teslim edebilecekler ya da Çankaya Belediyesi internet sayfasındaki yarışma alanından başvurabilecekler.

Üç farklı yaş gruplarından 3 başarı ödülü ile her yaş grubundan 15'er resmin sergileneceği yarışmaya başvuru yapacak çocuklar resimlerinin arkasına ad, soyadları, yaşları, okudukları okulun adı ve sınıflarını yazacaklar.