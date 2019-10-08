Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 80'i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin ilgi odağı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, 80'i aşkın ülkeden öğrenci alarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Sivas'ta olmak üzere toplamda 13 adet bulunan Uluslararası Anadolu Anadolu İmam Hatip Liselerine dünyanın birçok noktasından gelen yabancı uyruklu öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri'nde eğitim görmek üzere 83 ülkeden 4 bin 337 öğrenci başvurdu, yapılan yazılı ve sözlü sınav neticesinde 423'ü erkek 105'i kız olmak üzere toplam 528 öğrenci başarılı olarak uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde burslu olarak okumaya hak kazandı.

Temelleri 1993 yılında atıldı

Uluslararası Anadolu Anadolu İmam Hatip Liselerinin temelleri 1993 yılında Mersin ili Bozyazı ilçesinde Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk vatandaşlarının çocuklarının yetiştirilmesi ve milli kimliklerinin korunması amacıyla ve diğer Avrupa ülkelerinden gelecek Türk çocuklarının okuyabileceği, İngilizce öğretim yapacak olan Anadolu İmam hatip lisesinin açılması ile temelleri atıldı.

2006 yılında Kayseri'de açılan Şehit Ömer Halisdemir (Mustafa Germirli) Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bugünkü adını aldı. Sonraki yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Sivas gibi farklı illerde açılan uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin sayı 2019 yılı itibariyle sayısı 13.

Başvuru, sınav ve yerleştirme süreci

MEB-TDV iş birliğinde yürütülen UAİHL bursu için her yıl şubat, mart aylarında duyuruya çıkılıyor. Başvurular çevrim içi ortamda alınıyor. Mayıs-haziran aylarında ön başvurusu kabul dilen öğrenciler ülkelerinde Türkiye'den giden sınav komisyonları marifetiyle yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor. Temmuz ayında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılı öğrencilerin eylül ayında ülkemize nakilleri ve eğitimleri başlıyor.

2 bini aşkın yabancı öğrenci mezun oldu

Uluslararası anadolu imam hatip liseleri başlangıçtan günümüze kadar 2 bin 10 yabancı uyruklu öğrenci mezun veren okullar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 218 Türk öğrenci, 220 yabancı uyruklu öğrenci mezun etti.

Türkçe dünyanın dört bir tarafına yayılıyor

Öğrencilere 9. sınıfın ilk döneminde yoğunlaştırılmış Türkçe öğretim programı uygulanıyor, program bittikten sonra eğitim öğretim Türkçe olarak devam ediyor.

Ülkemizin din öğretimi tecrübesi, dünyanın hizmetinde

Ülkemizdeki imam hatip okullarında sahih din anlayışıyla verilen Temel İslam Bilimleri dersleri ile fen, sosyal bilimler ve kültür alanlarındaki derslerin aynı çatı altında birlikte verilmesi, öğrencilerin “çift kanatlı” yetişebiliyor olması imam hatip okullarını, dünyanın en özgün modellerinden biri haline getiriyor ve dünyanın ilgisini çekiyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri kültürler arası köprü kuruyor

Halkı Müslüman olan ülkeler ile Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerdeki din görevlisi ve din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri projesi kültürler arası bir köprü kuruyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Proje Okulu

Milli Eğitim Bakanlığı “Proje Okulları'' kapsamında yer alan okullarda, öğrencilerin mesleki ve akademik yönden gelişimlerinin sağlanması için okul programına ilave olarak çeşitli programlar uygulanıyor ve Türk kültürünü yakından tanımaları için pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor.

UAİHL Kapsamında Türk Öğrencilere Hitap Eden Fen ve Sosyal Bilimler Bölümleri de Öğrencilerin İlgi Odağı

Türk öğrencilerin okuduğu Fen ve Sosyal Bilimler bölümleri de öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu ilgi söz konusu okulların hem taban puan hem de tavan puanlarındaki iyileşmelerine yansıyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliği içerisinde yürütülüyor.