Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor

"Caz iklimi" temasıyla bu yıl 26'ncısı düzenlenecek olan festival, 6 Kasım'da müzikseverlerle buluşuyor.

Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz masterclass etkinlikleriyle başkentlilere sanatla dolu 10 gün yaşatacak olan Uluslararası Ankara Caz Festivali, uluslararası caz tutkunlarını ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Caz Derneği tarafından düzenlenecek festivalin bu yıl önceliği karbon ayak izinin küçültülmesi olacak. CerModern'den Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine başkentin birçok mekanında caz severlerle buluşacak olan festivalde Ankaralı müzisyenlere ağırlık verilecek. Caz Derneğinin YouTube kanalından dijital söyleşilerin izlenebileceği festival 16 Kasım'da sona erecek.

26. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.