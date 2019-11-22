Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Başkent Üniversitesinde tanıtıldı

ATO'nun 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Ankara'nın en köklü üniversitelerinden olan Başkent Üniversitesinde tanıtıldı. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin 170 milyar dolarlık ihracatını katma değerli üretim gerçekleştirerek ve marka üreterek yükseltebileceğini söyledi. 4. sanayi devrimi ile birlikte dünyada dengelerin değiştiğini anlatan Baran, “Bugün dünyada elektronik ticaret hacmi 3,5 trilyon dolara geldi. Dijital dönüşüm ülkelere farklı nimetler sağlıyor. Bizim ülke olarak bunu kaçırma lüksümüz yok. Katma değer üretmenin en önemli yolu markalaşmaktan geçiyor. Yerli üretelim, milli üretelim, marka üretelim” dedi. Baran, marka üretmenin akıl, sabır ve çaba gerektirdiğinin altını çizdi.

Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları programı için aralarında Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın'ın da yer aldığı grubun yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık gerçekleştirdiğini belirterek, katkıları nedeniyle Başkent Üniversitesine ve Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teşekkür etti. Ankara'nın üniversite eğitiminde ileri bir şehir olduğunu ve önemli üniversitelere ev sahipliği yaptığını kaydeden Baran, “Başkent Üniversitesi Ankara'nın markasıdır” dedi.

Baran, üniversitelerin öğretim görevlileri ve öğrencilerini Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'na davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları her ne kadar Ankara Ticaret Odası'nın bir etkinliği olsa da bu organizasyonun asıl sahibi siz gençlersiniz. Heyecanımızı da, hedeflerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizle ve öğretim görevlilerimizle farkındalık oluşturmak. Dünya listelerine girecek markalarımızı üretecek kişiler gençlerimiz arasından çıkacak. Gençlerimizin marka oluşturabilir bilince gelmesini, marka yönetimi alanında kendilerini geliştirmelerini ve gelecek planlarında marka konusuna yer vermelerini arzu ediyoruz.”

“Türkiye yapamayacağı çok az şey olduğunu kanıtladı”

Başkent Üniversitesi Kurucusu, Yönetim Üst Kurulu Başkanı ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da Türkiye'nin bilim, sağlık ve eğitimde ihracatını artırarak yapamayacağı çok az şey olduğunu kanıtladığını belirterek, “Türkiye, Türkiye'nin en büyük markası Atatürk ve şehitlerimizin omuzlarında yükselecektir” dedi.

Bilimle ve akılla hareket edildiğinde markanın kendiliğinden oluştuğunu kaydeden Haberal, Başkent Üniversitesinin kuruluş ve gelişme süreçlerini örnek verdi. Yerli ve milli üretimin öneminden de bahseden Haberal, tarım üretiminin de özel önem taşıdığına dikkat çekti. Başkent Üniversitesinde bilimsel eğitimin yanı sıra tüm alanlarda örnek uygulamalar sergilendiğini anlatan Haberal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemize sahip çıkıp, kaliteyi hedefleyerek yolumuza devam edersek bu markaların arkası gelecek. Zahmetsiz rahmet olmaz, eğer gerçekten ülkemize hizmet etmek ve marka olmak istiyorsak bunun temeli çalışmaktan geçiyor. İnanıyorum ki Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu hem ülkemize hem de Ankara'ya katkı sağlayacaktır. Ankara'nın marka değerlerinden olan Başkent Üniversitesi olarak biz her zaman sizin yanınızdayız.”

“Başkent Üniversitesi UAMB'da”

Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal da konuşmasında ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin markaların değeri ile doğru orantılı olduğunu söyledi. Ali Haberal, “Başkent Üniversitesi olarak 16 bin 500 öğrencisi, 36 bin mezunu, bin 500 akademik kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olarak marka değerimize sizlerle birlikte ulaştık” dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birlikte çalışmasının önemine değinen Rektör Haberal, Başkent Üniversitesi olarak 29 Kasım'da sunumlar, eğitim programları ve stantlarla ATO'nun düzenlediği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda yer alacaklarını bildirdi.

Başkent Üniversitendeki tanıtım toplantısına ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya ve Komite Üyesi Mustafa Tekeli, 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Marka, Reklam ve Pazar Geliştirme Çalışma Grubu Üyesi Belgin Sağdıç katıldı.